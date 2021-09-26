Александр Усик сенсационно стал чемпионом мира. Миллионы украинцев, затаив дыхание, наблюдали за развитием событий на ринге. Вся страна гордится земляком, вернувшим желанные пояса на родину. Известные люди также не сдерживают эмоций и поздравляют своего чемпиона.

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Украинские звезды поздравляют Усика

Юрий Горбунов

"Гордимся! Гордость! Слава Украине!", – написал ведущий под фото боксера.



Александр Усик стал чемпионом мира / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Потап

"Поздравляю! Всю Украину и украинский бокс с победой! Вы удивляетесь, как выглядит украинское казачество – вот вам! Усик – боксер, человек Божий, власти, Украины!", – написал рэпер в публикации.



Александр Усик стал чемпионом мира / Фото из инстаграма Потапа

Ольга Сумская

"Александр Усик! Поздравляем нашего чемпиона с исторической победой! Наша гордость! Гордимся! Это был просто невероятный бой!", – поздравила актриса.

Александр Усик стал чемпионом мира / Фото из инстаграма Ольги Сумской

Рамина Есхакзай

"Ура! Честно, я знала, что сегодня вся Украина и весь мир будут радоваться за Александра Усика! Настойчивость, интеллект, умение разрушать шаблоны! Абсолютный чемпион в тяжелом весе!", – подчеркнула ведущая.

Монатик

"Радость! Гордость! Победа! Гениальный спортсмен! Чемпион чемпионов!" – эмоционально поздравил мультиартист.

Ирина Федишин

"Поздравляю всех украинцев с победой!", – высказалась исполнительница.