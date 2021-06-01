Українські зірки вітають з Днем захисту дітей: проникливі кадри

У перший день літа, 1 червня, у світі відзначають День захисту дітей. Це особливе та вагоме свято не лише для діток, а у для їхніх батьків. Українські зірки, які вже встигли відчути усю відповідальність та щастя батьківства, вітають з чудовим днем у соціальних мережах. Що саме вони пишуть та які кадри публікують – дивіться в добірці Showbiz 24!

Дитинство – особливий час для кожної людини. Хочеться сповна насолодитися ним, адже таких безтурботних років більше не буде. А в дорослому віці люди прагнуть повернутися в дитячі роки, забути про усі проблеми, пригорнутися до батьків, які закликали не поспішати жити. День захисту дітей вкотре нагадує, що важливо дбати про нащадків з перших хвилин життя та виховувати в них насамперед людей.

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1 червня стрічки соціальних мереж наповнені зворушливими дописами, адресованими дітям. Що у цей день поширюють відомі батьки України – дивіться далі.

Українські зірки вітають з Днем захисту дітей

Світлана Тарабарова

"Можливо, тільки ставши батьками та вперше взявши на руки цю чисту, світлу душу, відчуваєш, наскільки наші діти беззахисні та потребують нашої любові. З Днем захисту дітей! Обіймаємо кожного!", – написала співачка в публікації та поділилася проникливими світлинами з донькою та сином.

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Ілона Гвоздьова

"З Днем захисту дітей! З першим днем літа! Бережіть своїх малюків, завжди залишайтеся трішки дітьми, даруйте їм свою любов, усмішку та робіть добрішими", – написала танцівниця. Також Ілона оприлюднила серію красивих фотографій своєї донечки.

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Джамала

"Так хочеться захистити вас двох. Так хочеться захистити всіх дітей. Так хочеться зробити все для вас. Так хочеться, щоб ніколи й не потрібно було всіх захищати", – з ніжністю написала виконавиця та поділилася надзвичайно душевним відео, яким розчулила публіку.

ONUKA

"З Днем захисту дітей!", – лаконічно написала в публікації зіркова матуся та поділилася новими світлинами маленького сина.

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Лілія Ребрик

"Діти – це суцільна любов, ніжність, турбота. Звісно, діти – це й недоспані ночі, сльози, тривоги, інколи навіть зіпсовані нерви. Але всі ці негаразди – ніщо у порівнянні з тим, що нам дарують наші діти. Вони вчать нас любити, краще відчувати світ і ширше його бачити, глибше розуміти себе самих. Вони тренують наші терпіння та витримку.

Діти – це наше продовження, втілення наших найкращих рис і справжня краса. І ми, дорослі, маємо їх любити, плекати, захищати та робити щасливими! Моя Діана якось сказала: "Я щаслива, бо народилася у щасливій родині!". І мені так хочеться, щоб і вона, і Поля пронесли це відчуття крізь усе життя!", – поділилася знаменита матуся двох прекрасних донечок.

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Христина Решетник

"Перший день літа. День захисту дітей. Любити, захищати, насолоджуватися кожним моментом. Хочемо з хлопцями незабутньо провести літо. Чого і всім бажаємо!", – наголосила багатодітна матуся.

Санта Дімопулос

"Я щиро вірю, що абсолютно всі діти мають право бути щасливими та улюбленими. І для мене немає більшої честі та щастя, ніж бути мамою моїх нереальних діток", – зізналася співачка.

Наталія Денисенко

"День захисту дітей. Для мене, захищати дитину – це завжди бути на її боці, щоб не сталося. Дуже часто діти не розповідають чогось батькам, бо бояться, що вони не зрозуміють, сваритимуть. Тому, вважаю, дуже важливо дати дитині зрозуміти, що в будь-якій ситуації він улюблений і захищений. Просто стати на її бік, обійняти, коли на неї жаліється вчителька, коли вона вчинила шкоду. Сказати, що не вона поганий, а дія, яку зробила. Батьки – це саме та підтримка та опора, в якій дитина має бути абсолютно впевнена. Любіть діток!", – закликала акторка.

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Анастасія Приходько

"З Днем захисту дітей! Це таке важливе свято! Мені, як мамі, жінці та просто людині завжди боляче чути про випадки, коли діти піддаються нелюдським випробуванням. Сльози навертаються, хочеться ридати та зробити так, щоб кожна дитина у світі отримувала любов, турботу та була здоровою.

Обіймайте своїх діток частіше, не скупіться на слова любові. Вони заслуговують на це тому, що вже прийшли у світ і подарували найцінніше, що в нас є – материнську любов", – зіркова матуся зворушила душевними словами та поділилася відео, де позувала разом із трьома дітьми.

Гайтана

"Нам потрібно частіше думками повертатися у своє дитинство, щоб пригадати, що приносила нам радість, що надихало, а що приносило невимовний біль, залишивши "шрами" на все життя. Й тоді нам не доведеться захищати своїх дітей від себе. З Днем захисту дітей!", – написала співачка і показала фотографію доньки.

Володимир Остапчук

Шоумен оприлюднив декілька фото своїх дітей, які підписав трьома емоджі у вигляді червоних сердечок.

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