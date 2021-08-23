Українські зірки вітають з Днем Державного Прапора: промовисті фото

23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора. Це урочисте свято напередодні Дня Незалежності, яке додає настрою, віри в краще майбутнє. Зірки вітчизняного шоу-бізнесу в соціальних мережах вітають усіх з цим прекрасним літнім днем.

Стрічки у соціальних мережах рясніють величезною кількістю промовистих фото. Українці позують з прапорами, у вишиванках, з усмішками на обличчі. Вони щиро радіють та вітають країну. Як це роблять відомі люди України – дивіться далі у добірці Showbiz 24!

Дивіться також Саніна, Джамала, Вакарчук: у Києві відбувся концерт "Ковчег "Україна"

Українські зірки вітають з Днем Прапора

Сергій Притула

Шоумен і громадський діяч опублікував фотографію, на якій позував разом із дружиною та двома дітьми. Усі члени сім'ї Сергія тримали в руках українські прапори та одягнули форму збірної України з футболу. Деякі прапори Притула привіз з Донбасу, де неодноразово бував під час війни. Той, що він тримав у руках, з написом "Сімферополь", отримав на одному з матчів збірної 11-12 років тому. Відтоді береже його та бере з собою на всі матчі.

"З Днем Державного Прапора, шановні!", – написав під знімком Притула.



Сергій Притула з сім'єю привітав з Днем Прапора / Фото з інстаграму ведучого

Лілія Ребрик

Ведуча оприлюднила світлину, де постала перед камерою у розкішній вишитій сукні: "З Днем Державного Прапора!".



Лілія Ребрик привітала з Днем Прапора / Фото з інстаграму ведучої

The Hardkiss

Фронтвумен гурту The Hardkiss також позувала у вишитій сукні. "З Днем Державного Прапора України!", – привітав колектив.



Юлія Саніна привітала з Днем Прапора / Фото з фейсбуку The Hardkiss

Юрій Горбунов

Ведучий разом з колегами був на відкритті Географічного центру України та мав честь бути присутнім на піднятті прапора: "З Днем Прапора, рідна країно!".



Юрій Горбунов з колегами на відкритті Географічного центру України / Фото з інстаграму ведучого

Наталка Карпа

Артистка опублікувала фото з одного з виступів, де тримає в руці великий український прапор. "Пишаюся тим, що українка", – лаконічно підписала знімок Наталка.



Наталка Карпа привітала з Днем Прапора / Фото з інстаграму співачки

Алла Мазур

"Тут такі фото сьогодні прилетіли. Якість не дуже. Але як не порадіти нашому стягу і на цих вулицях? Бо вільний і незалежний!

З Днем Державного Прапора України, друзі!", – написала ведуча під фото, де показала український прапор біля Кремля.



Український прапор у Москві / Фото з інстаграму Алли Мазур

Олександр Пономарьов

"Вітаю всіх із Днем Державного Прапора України! Слава Україні!", – написав під фото Олександр.



Олександр Пономарьов привітав з Днем Прапора / Фото з інстаграму співака

Святослав Вакарчук

"З Днем нашого Прапора! Слава Україні!", – привітав Вакарчук.



Святослав Вакарчук привітав з Днем Прапора / Фото з інстаграму співака

Катя Осадча

"З Днем прапора і з прийдешнім Днем незалежності! В нашій любові до України – наша сила! Відчуття свята в повітрі. А в нашій родині 24 серпня свято подвійне і я вже готуюсь з подвійною силою", – написала зірка.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої