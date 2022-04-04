Українські зірки провели благодійні концерти в Польщі: зібрали понад мільйон гривень

4 квітня 2022 , 11:45
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Джерело:

інстаграм Монатіка

Українські знаменитості провели серію концертів "Доброго вечора! Ми з України" за кордоном. Лиш за один виступ вдалось зібрати 1 мільйон гривень.

Відомі українські музиканти, актори й гумористи продовжують боротися на медійному фронті. Вони організували та провели кілька благодійних концертів за кордоном задля збору коштів.

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Українські зірки зібрали мільйон гривень

1 квітня у Варшаві відбувся перший благодійний концерт "Доброго вечора! Ми з України". Його транслювали на кількох телеканалах. Монатік повідомив, що завдяки глядачам їм вдалось зібрати 1 мільйон гривень на потреби постраждалих через війну.

Згодом у Польщі відбулось ще 2 концерти. Участь у благодійних виступах взяли:

  • Монатік,
  • Alina Pash,
  • Jerry Heil,
  • Сергій Бабкін, 
  • Олена Кравець,
  • Дмитро Танкович,
  • Вікторія Булітко,
  • Євген Сморигін та інші.


Українські зірки на благодійному концерті / Фото з інстаграму Монатіка


Монатік на благодійному концерті / Фото з інстаграму Монатіка

Знаменитості збирають кошти для України

  • На благодійному телемарафоні Save Ukraine за участю багатьох іноземних та українських зірок було зібрано близько 40 мільйонів гривень.
  • У Лодзі 20 березня відбувся масштабний концерт "Разом з Україною", де виступили Тіна Кароль, Jerry Heil та інші артисти. Завдяки заходу було зібрано понад 2 мільйони злотих.
  • Під час Національного відбору в Німеччині Джамала зібрала 67 мільйонів євро (понад 2 мільярди гривень).
Автор: Марія Касій