Українські зірки емоційно відреагували на феєричну перемогу збірної України: відео

Збірна України 29 червня здійснила історичний прорив та увійшла в 1/4 фіналу Євро-2020. Серед українських зірок виявилося чимало вболівальників. Вони напружено спостерігали за грою та емоційно відреагували на перемогу.

29 червня відбувся історичний поєдинок збірної України та команди Швеції. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь України, завдяки нападнику Артему Довбику. Емоцій не змогли стримати ні футболісти, ні фанати. Знаменитості також підтримували збірну, спостерігали за грою, вболівали та раділи від перемоги.

Варто побачити Довбик забив гол Швеції в останні хвилини екстратайму: відео

Українські зірки відреагували на матч Україна – Швеція

Злата Огнєвіч

Співачка підтримала збірну перед грою: "Хлопці, сьогодні вся країна з вами! Разом до перемоги. Вболіваймо за Україну".

Ірина Федишин

Зірка записала відео на підтримку збірної України на одному зі своїх концертів.

Збірна України, сьогодні мільйони сердець підтримують Вас і вірять у Вашу перемогу!!! Ми з Вами! Україна вперед,

– написала Федишин.

Катя Осадча

Телеведуча дивилась матч по телебаченню разом з чоловіком Юрієм Горбуновим. Він не стримував емоцій за кадром.

Неймовірно! Наша збірна у чвертьфіналі Євро-2020. Браво всім, хто виборював цю перемогу,

– написала Осадча.

Юрій Горбунов

"Браво, Збірна України! Браво, Шевченко! Пишаємося!! Любимо!! Віримо!! Гордість розпирає! Ми в чвертьфіналі! Яка насолода", – написав ведучий.

Святослав Вакарчук

Володимир Остапчук

Шоумен спостерігав за вирішальною грою збірної України разом з дружиною Христиною Горняк і друзями. Вони радісно відреагували на перемогу.

Монатік

Ольга Сумська

Акторка привітала збірну з перемогою.

Потап

Репер не приховував емоцій у підписі до публікації: "Дякую, хлопці. Плачу від щастя".

Григорій Решетник

"Нереальні та космічні! Дякуємо вам, Хлопці! Найкращі!!! Наші!!! Україно, я люблю тебе".

Христина Решетник

Джамала