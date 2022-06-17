"Приведіть королеву" і "Хочу до Києва": як у мережі обговорюють варіанти конкурсу

Організатори Євробачення вирішили не проводити конкурс в Україні. Можливо, таке право отримає Велика Британія. У мережі вже активно обговорюють рішення мовної спілки.

Європейська мовна спілка вирішила не проводити Євробачення-2023 в Україні через російське вторгнення. Тож у мережі активно обговорюють це рішення.

Важливо Євробачення-2023 не проведуть в Україні: ймовірно, у Великій Британії

Як на рішення ЄМС реагує мережа

У коментарях під дописом користувачі по-різному реагують на те, що Євробачення-2023 не пройде в Україні. Така можливість є у Великої Британії. Тож британці радіють та роздумують над тим, яке місто могло б підійти для музичного конкурсу.

"Сумно за Україну, але Лондон – вперед";

"Сумно це чути, але також дуже радий потенційно побачити конкурс у моїй рідній країні";

"Приведіть королеву на Євробачення";

"Це буде фантастично";

"Сумно, але очікувано";

"Нічого собі, невже це справді станеться! Так".

Інші підтримують Європейську мовну спілку, але зазначають, що потрібно віддати честь переможцям – дати можливість Україні зайнятись організацією, обрати ведучих, або ж плідно співпрацювати з Британією. Вони підтримують українців та бажають миру.

"Я казав, що Україна недостатньо безпечна для проведення такого складного шоу, як Євробачення, його слід проводити в іншому місці. Але в постановку все ж варто включити дещо з української культури";

"Це має бути українське Євробачення, але яке відбувається у Великій Британії. Ведучі, інтервальні акти, листівки – все це має бути українським. Безперечно, може бути британські деталі, але ви повинні поважати бажання України та приймати ситуацію, в якій вони перебувають";

"Вітання Україні за перемогу в Євробаченні-2022. Але з іншого боку треба дати можливість ЄМС зробити правильне рішення";

"BBC, будь ласка, дозвольте Україні проводити Євробачення. Це має бути подія України, а не просто її відображення в конкурсі";

"Я думаю, що за цим буде стояти вся Велика Британія, і весь народ буде радий прийняти конкурс. Впевнений, що Євробачення висловить шану перед Україною, але враховуючи потужність BBC, буде цілком правильно мати українських та британських ведучих. Спільний конкурс";

"Що стосується проведення шоу, то це мають бути 2 ведучі з Великобританії та 2 ведучі з України. Навіть якщо він дістанеться Великій Британії, слід поважати переможців.";

"Дуже сумно, що якщо Євробачення не проходитиме в Україні, це означає, що в Україні небезпечно! Мені шкода український народ, який не має безпеки на батьківщині! Бажаю Україні миру";

"Мудре рішення".

Деякі користувачі вважають, що слід було обговорити можливість проведення Євробачення в Польщі. Фани зазначають, що поляки найбільше підтримують Україну.

"Краще зробити це у Варшаві, Британія не розуміє української культури";

"Я б вважав за краще – Польщу у співпраці з Україною. Польща – найближчий варіант для України";

"Зачекайте, а чому Україні не можна вибирати, хто має проводити конкурс?";

"Чому не в тій країні, яка ближча до України?";

"Хостинг потрібно було запропонувати Польщі, і ви це знаєте. Вони так багато зробили для українського народу. Понад чотири мільйони українських біженців перетнули їхній кордон, з яких понад мільйон залишилося в Польщі".

Та є й такі, хто попри небезпеку наполягає на проведенні конкурсу в Україні: "Я не згоден. Я хочу до Києва! Навіть під загрозою ракет та бомб. Ми воїни миру, любові та пісні!".

, організатори Євробачення почали перемовини з BBC про те, щоб проводити конкурс у Великій Британії. Можливо, право проведення конкурсу у 2023 справді перейде Сполученому Королівству, адже друге місце на Євробаченні-2022 посів британець Сем Райдер.