Европейский языковой союз решил не проводить Евровидение-2023 в Украине из-за российского вторжения. Поэтому в сети активно обсуждается это решение.

Важно Евровидение-2023 не проведут в Украине: вероятно, в Великобритании

Как на решение ЕТС реагирует сеть

В комментариях под сообщением пользователи по-разному реагируют на то, что Евровидение-2023 не пройдет в Украине. Такая возможность есть в Великобритании. Поэтому британцы радуются и размышляют над тем, какой город мог бы подойти для музыкального конкурса.

"Грустно за Украину, но Лондон – вперед";

"Грустно это слышать, но также очень рад потенциально увидеть конкурс в моей родной стране";

"Приведите королеву на Евровидение";

"Это будет фантастически";

"Грустно, но ожидаемо";

"Ничего себе, неужели это действительно произойдет! Да".

Другие поддерживают Европейский языковой союз, но отмечают, что нужно отдать честь победителям – дать возможность Украине заняться организацией, выбрать ведущих, или же плодотворно сотрудничать с Британией. Они поддерживают украинцев и хотят мира.

"Я говорил, что Украина недостаточно безопасна для проведения такого сложного шоу, как Евровидение, его следует проводить в другом месте. Но в постановку все же следует включить кое-что из украинской культуры";

"Это должно быть украинское Евровидение, но которое происходит в Великобритании. Ведущие, интервальные акты, листовки – все это должно быть украинским. Безусловно, могут быть британские детали, но вы должны уважать желание Украины и принимать ситуацию, в которой они находятся";

"Поздравление Украине за победу в Евровидении-2022. Но с другой стороны, нужно дать возможность ЕМС сделать правильное решение";

"BBC, пожалуйста, разрешите Украине проводить Евровидение. Это должно быть событие Украины, а не просто ее отображение в конкурсе";

"Я думаю, что за этим будет стоять вся Великобритания, и весь народ будет рад принять конкурс. Уверен, что Евровидение выразит уважение перед Украиной, но учитывая мощность BBC, будет вполне правильно иметь украинских и британских ведущих. Совместный конкурс";

"Что касается проведения шоу, то это должны быть 2 ведущих из Великобритании и 2 ведущих из Украины. Даже если он достанется Великобритании, следует уважать победителей.";

"Очень грустно, что если Евровидение не будет проходить в Украине, это значит, что в Украине опасно! Мне жаль украинский народ, не имеющий безопасности на родине! Желаю Украине мира";

"Мудрое решение".

Некоторые пользователи считают, что нужно обсудить возможность проведения Евровидения в Польше. Фаны отмечают, что поляки больше поддерживают Украину.

"Лучше сделать это в Варшаве, Великобритания не понимает украинскую культуру";

"Я бы предпочел – Польшу в сотрудничестве с Украиной. Польша – ближайший вариант для Украины";

"Подождите, а почему Украине нельзя выбирать, кто должен проводить конкурс?";

"Почему не в той стране, которая ближе к Украине?";

"Хостинг нужно было предложить Польше, и вы это знаете. Они так много сделали для украинского народа. Более четырех миллионов украинских беженцев пересекли их границу, из которых более миллиона осталось в Польше".

Да есть и такие, кто, несмотря на опасность, настаивает на проведении конкурса в Украине: "Я не согласен. Я хочу в Киев! Даже под угрозой ракет и бомб. Мы воины мира, любви и песни!".

Напомним, организаторы Евровидения начали переговоры с BBC о том, чтобы проводить конкурс в Великобритании. Возможно, право проведения конкурса в 2023 году действительно перейдет Соединенному Королевству, ведь второе место на Евровидении-2022 занял британец Сэм Райдер.