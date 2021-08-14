В образі богинь: українська режисерка зняла епатажний кліп для Lizzo і Cardi B

Успішні американські реперки Lizzo і Cardi B випустили спільний кліп на пісню Rumors. Над відеороботою працювала українка Таня Муіньо. Вона показала зірок в образі грецьких богинь.

Українська режисерка Таня Муіньо продовжує працювати із зарубіжними виконавцями. Днями у мережі опублікували кліп на пісню Rumors від знаменитих реперок Lizzo і Cardi B.

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Новий кліп Lizzo і Cardi B

Відеоробота цілком відповідала стилю епатажних виконавиць. Таня Муіньо показала їх в образі грецьких богинь. Вони позували перед камерою у відвертих золотистих вбраннях.

Один з look вагітної Cardi B по-справжньому вражав: вона оголила округлий животик, одягнула білу довгу спідницю-накидку та прикрила оголені груди нібито золотим оригінальним металевим бра.

Режисерка Таня Муіньо у кліпі переносить глядачів в античну Грецію – з колонами, старовинними вазами, скульптурами й малюнками, що рухаються. Такий стиль посилюють аксесуари та одяг артисток.

Lizzo і Cardi B – Rumors: дивіться відео онлайн



Таня Муіньо висловилась про враження від роботи з реперками: "Мої богині! Lizzo, було так класно, легко і весело працювати з тобою! Королева! Cardi B – ти мій фаворит завжди й назавжди! Любов!".

Кліп Rumors вже переглянули понад 5,5 мільйона користувачів ютубу. Ця цифра постійно і стрімко росте.

Нагадаємо, що українська режисерка часто співпрацює з Cardi B. Вона зняла кліп на пісню Up, який переглянули понад 172 мільйони користувачів ютубу. Нещодавно кліпмейкерка стала автором відеороботи Wild Side, яку Normani заспівала в дуеті з Cardi B.