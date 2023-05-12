Фестиваль "Українська пісня 2023" оголосив шорт-лист фіналістів: що відомо про 7 переможців

Телевізійний фестиваль "Українська пісня" / Ukrainian Song Project визначив 7 учасників. Дізнавайтесь більше про виконавців й артистів, що увійшли до шорт-листа.

Цьогоріч на конкурс "Українська пісня" / Ukrainian Song Project учасники подали 170 заявок на участь. З них журі обрали короткий список переможців. Усього в шорт-листі 7 учасників.

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Oks

Вперше він заявив про себе у 16 років на "Голосі Країни 2020". ОKS став суперфіналістом 10 сезону та потрапив у топові підбірки найкращих виступів. Його виступ підкорив тисячі сердець та став вірусним в інтернеті. Після участі у шоу артист продовжив свою кар‘єру та почав писати свій власний матеріал.

У 2022 році артист презентував свою першу авторську роботу під назвою: "Я хочу до Львова" та інші композиції, що дарували українцям настрій. На початку 2023 року артист випустив свій перший авторський альбом "Тенета", який увірвався у топплейлисти та тренди тік току.



Фіналісти фестивалю / Фото пресслужби

Polina Dashkova

Поліна – молода українська співачка з закарпатським корінням, яка всупереч обставинам стала популярною в шоубізі під час повномасштабної війни. Виконавиця випустила свій дебютний сингл "Плакала калина", який став хітом. Мільйони переглядів і сотні тисяч програвань на радіо є визнанням для артистки. Поліна дала вже близько 50 благодійних виступів під час війни у підтримку дітей, переселенців та ЗСУ. В тому числі на деокупованих територіях.



Фіналісти фестивалю / Фото пресслужби

YAGODA

Лілія Верес є співачкою, композиторкою та поетесою. Вона зарекомендувала себе як романтична та лірична виконавиця. YAGODA розпочала кар'єру співачки у 2018 році, вона була номінанткою музичної премії YUNA у лонглисті. Її пісня "Дощі" набрала понад мільйон прослуховувань у спотіфай; відеоробота на пісню "Зустріч" трималася три тижні в трендах ютубу. Незабаром співачка презентує мініальбом "Гілка".



Фіналісти фестивалю / Фото пресслужби

T.HUTSULS

Це новий яскравий музичний проєкт масштабного культурологічного руху Hutsul Planet. Сучасний саунд у поєднанні з унікальними звуками гуцульських народних інструментів – цимбалів, трембіти, дримби, сопілки, флояри, дуди. Тренди у музиці, переплетені з автентикою. Гурт створено у прикарпатському місті Коломия восени 2021. Це команда однодумців з різних куточків України, що об'єднані ідеєю творити музику з українським корінням.



Фіналісти фестивалю / Фото пресслужби

7TEEN'S

Франківський молодіжний гурт, фіналісти телепроєкту "Співають всі". Виконавці тік-ток хіта AUMG. Вони молоді та енергійні. Музиканти знайомі глядачам оригінальними кавер-версіями відомих українських пісень.



Фіналісти фестивалю / Фото пресслужби

YOGEN

Новий музичний проєкт на арені українського шоубізнесу. Лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів та соліст мюзиклу "Бродвей". Також відомий участю в бойз-бенді LUCKY4, обличчя бренду ANDRE TAN MAN 2017 та фіналіст 9 сезону "Х-Фактора".



Фіналісти фестивалю / Фото пресслужби

ZELENOOKA

Анастасія Мацуцька – молода співачка та авторка власних пісень. Тіктокерка, хіти якої набирають мільйони переглядів. Вона – представниця нового покоління України, яке демонструє свободу.



Фіналісти фестивалю / Фото пресслужби

Українська пісня/ Ukrainian Song Project 2023 спільно з Музичним порталом МУЗВАР також оголошує про пошук 8-го учасника фіналу. Для участі потрібно заповнити форму на сайті muzvar.com.ua у розділі "Стань Джокером" та чекай на дзвінок! 20 травня з 15:00 стартує конкурсний відкритий відбір Джокера.