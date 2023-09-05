Українська блогерка цинічно назвала воїнів ЗСУ "м'ясом" і закликала владу до перемовин

Днями популярна українська блогерка Тетяна Коряк, яка відома під ніком Корячка, потрапила в гучний скандал. Це сталося через її висловлювання щодо війни в Україні та військових.

Раніше інфлюенсерка жила в Харкові, знімалася в українських шоу та має значну частину аудиторії з України. Нещодавно вона вирішила сказала свою думку про велику війну. Це викликало хвилю критики та негативу від українців.

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Українська блогерка потрапила в гучний скандал

Тетяна з чоловіком та донькою перебуває за кордоном та публікує звідти фото. Це обурило одну з її підписниць, яка зазначила, що слід поважати інших людей, які зараз чекають рідних з війни. Блогерка відповіла їй, що нібито не розуміє хейту у свій бік, оскільки не вона відправляє чоловіків воювати й не має страждати, коли в когось складний період в житті. До того ж Корячка сказала, що ніколи б не пішла воювати та вбивати інших людей, якби була чоловіком, оскільки "це брудні ігри, в які людей втягують політики".

Якби всі думали, як я, то війни не було б,

– заважила інфлюенсерка.

Вона наголосила, що їй шкода український народ, який зникає. Блогерка також зазначила, що вона за мир і краще все вирішувати перемовними. Адже, на її думку, у військових немає шансів.

"Кількість воїнів нічого не вирішить! Кого вони зараз набирають? Чоловіків без досвіду? М'ясо? Щоб що? У воїнів немає шансів! Тупо геноцид народу! Мені шкода наш народ, який зникає. Невже не можна переговорами все вирішити?", – написала Тетяна.