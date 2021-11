Українка Таня Муіньо зняла кліп для триразового володаря Греммі The Weeknd

Відома українська режисерка Таня Муіньо, яка у 2021 році впевнено підкорює музичну індустрію в США, створила черговий кліп для видатного виконавця The Weeknd (Ейбела Тесфає) та його колеги Post Malone. Прем'єра відео відбулась 15 листопада на усіх відеоплатформах.

Всього кілька днів тому Таня Муіньо отримала нагороду на премії MTV Europe Music Awards 2021 за кліп MONTERO артиста Lil Nas X, як вже презентувала чергову відеороботу.

Важливо Українка Таня Муіньо отримала нагороду MTV EMA 2021 разом з Едом Шираном та Måneskin

Новий кліп The Weeknd та Post Malone має назву One Right Now. Пісня стала першою з майбутнього альбому Post Malone (Остіна Поста). У ньому можна побачити, як між відомими виконавцями відбувається дуель у закритому приміщенні. Кліп вийшов доволі похмурим та жорстоким, проте його вже встигли переглянути 1,7 мільйона разів.

The Weeknd та Post Malone – One Right Now: дивитись відео онлайн

Ви можете повірити? Я все ще ні! Дуже дякую всій команді – це було складно та шалено, але ми впоралися!

– написала Муіньо у своєму інстаграмі та подякувала колегам.

У коментарях її привітали фанати та чимало українських зірок, яким пощастило свого часу з нею співпрацювати: Монатік, Алан Бадоєв, Юлія Саніна, Джамала, Оля Полякова та інші.

Що відомо про Таню Муіньо

Це знаменита українська кліпмейкерка, фотографиня, стилістка та режисерка, про роботи якої знають далеко за межами України, виросла в Одесі. Співпрацювала з українськими зірками – MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мішель Андраде, Tayanna, KADNAY, The Hardkiss, тепер її роботи можна побачити у Кеті Перрі, Lizzi, Cardi B, Lil Nas X. Таня Муіньо є рекордсменкою за кількістю українських нагород у номінаціях "Найкращий відеокліп року", а також отримала свою першу нагороду MTV Video Music Awards, UK Music Video Awards та MTV Europe Music Awards.

The Weeknd та Post Malone – головні досягнення

Зазначимо, що 31-річний канадський виконавець The Weeknd за свою кар'єру отримав три премії Греммі, дев'ятнадцять премій Billboard Music Awards, п'ять премій American Music Awards, дві премії MTV Video Music Awards, п'ятнадцять премій Juno і був номінований на одну премію Американської кіноакадемії. Артист вважається одним з найвідоміших сучасних виконавців у жанрах R&B, поп та хіп-хоп.

Щодо 26-річного Post Malone, то його творчий шлях не менш приголомшливий: він отримав три премії American Music Awards, десять Billboard Music Awards та премію MTV Video Music Awards. Також був номінований на Греммі три роки поспіль.