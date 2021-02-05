Українка Таня Муіньо зняла кліп для американської реперки Cardi B: ефектне відео

Талановита українська кліпмейкерка Таня Муіньо впевнено підкорює американську індустрію і вже стала автором нового кліпу Cardi B під назвою Up. Раніше вона співпрацювала з американською співачкою Кеті Перрі.

Новий відеокліп на ютубі, опублікований 4 лютого, вже переглянули майже 2 мільйони глядачів. Цікавий підхід до створення кліпу сподобався шанувальникам Cardi B.

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Таня Муіньо створила кліп для Cardi B

Нова відеоробота американської реперки стала першою після випуску останнього хіта WAP, який очолив список "Найкращі пісні 2020 року" за версією журналу Rolling Stone. Варто сподіватись, що нову композицію Up чекає не менший успіх.

Що цікаво, новий кліп присвячений "похорону" 2020 року: у відео артистка з'являється на кладовищі в сексуальному траурному вбранні, а позаду неї можна побачити надгробок з надписом RIP 2020 ("Спочивай з миром, 2020").

Cardi B – Up: дивитись відео онлайн

Разом з українською кліпмейкерком Муіньо над кліпом працював український оператор Микита Кузьменко. Робота над відео тривала два дні під час різдвяних канікул у США.

Що відомо про Таню Муіньо? Знаменита українська кліпмейкерка, фотографиня, стилістка та режисерка, про роботи якої знають далеко за межами України. Найчастіще вона співпрацює з українськими зірками – MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мішель Андраде Tayanna, KADNAY, The Hardkiss та іншими, але на її рахунку також є спільна робота з американкою Кеті Перрі . Таня Муіньо є рекордсменкою за кількістю українських нагород у номінаціях "Найкращий відеокліп року".

Монатік і Таня Муіньо: