13-річна українка відмовилася співати на конкурсі в Італії через росіян: відео потужної промови
Джерело:Наталія Медвеєва
13-річна Софія Самолюк поїхала в Італію на міжнародний пісенний конкурс Sanremo Junior, де представлені співаки з усього світу. Однак відмовилася від участі й замість вокального номера виголосила промову через присутність росіян.
Переможниця "Чорноморських Ігор" 2021 року Софія Самолюк готувалася до виступу на Sanremo Junior, але пожертвувала номером, щоб привернути увагу світу до війни в Україні. Адже на подібні пісенні конкурси досі запрошують росіян. Дівчинка вийшла на публіку з промовою про те, що відмовляється ділити сцену з представниками країни-агресорки.
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Українка Софія Самолюк відмовилася від конкурсу в Італії через росіян
Виявляється, що про участь росіян організатори Sanremo Junior повідомили за кілька годин до самого конкурсу, що відбувся 3 травня. Тож учасниці з України не залишалося нічого іншого, як нагадати італійцям, що Росія вже понад рік вбиває ракетами її ровесників.
Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну,
– виголосила Софія Самолюк зі сцени.
- Sanremo Junior – це міжнародний вокальний конкурс сольних виконавців віком від 6 до 15 років, який відбувається в Італії під егідою міжнародної організації ЮНІСЕФ – Дитячого фонду ООН. Її метою визначено захист прав та інтересів дітей.
- Софія Самолюк – 13-річна співачка з Києва. 2021 року вона перемогла на фестивалі "Чорноморські Ігри" в категорії "Вокалістки 11–13 років". Він проходив у Скадовську Херсонської області. Тоді як 2022 року отримала Гран-прі дитячого фестивалю United Kids у Болгарії – стала найкращою серед учасників віком від 13 до 14 років.
- Після Sanremo Junior Софія Самолюк презентувала свою англо-українську пісню Earth, в якій співає про вільне, синє небо без ракет і ППО.