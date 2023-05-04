13-річна українка відмовилася співати на конкурсі в Італії через росіян: відео потужної промови

13-річна Софія Самолюк поїхала в Італію на міжнародний пісенний конкурс Sanremo Junior, де представлені співаки з усього світу. Однак відмовилася від участі й замість вокального номера виголосила промову через присутність росіян.

Переможниця "Чорноморських Ігор" 2021 року Софія Самолюк готувалася до виступу на Sanremo Junior, але пожертвувала номером, щоб привернути увагу світу до війни в Україні. Адже на подібні пісенні конкурси досі запрошують росіян. Дівчинка вийшла на публіку з промовою про те, що відмовляється ділити сцену з представниками країни-агресорки.

Читайте також Євген Кошовий грубо висловився про зрадницю Повалій та Лободу: "Свєтці не вірю"

Українка Софія Самолюк відмовилася від конкурсу в Італії через росіян

Виявляється, що про участь росіян організатори Sanremo Junior повідомили за кілька годин до самого конкурсу, що відбувся 3 травня. Тож учасниці з України не залишалося нічого іншого, як нагадати італійцям, що Росія вже понад рік вбиває ракетами її ровесників.

Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну,

– виголосила Софія Самолюк зі сцени.