Українець Євген Пельтек заспівав хіт Вакарчука й довів до сліз тренерів польського "Голосу"

Вуличний музикант Євген Пельтек представляє Україну на польському "Голосі". На "сліпих прослуховуваннях" він розвернув усіх тренерів, а в першому прямому ефірі довів їх до сліз кавером на трек "Океану Ельзи" – "Обійми".

У 13 сезоні вокального проєкту "Голос" у Польщі засвітився українець Євген Пельтек, передає 24 канал. Він обрав команду співачки Lanberry, але на етапі вокальних боїв юнака вкрали Томаш і Барон з гурту Afromental. Він успішно пройшов "нокаути" й потрапив у прямий ефір, де спеціальним гостем був гурт "Антитіла". Хлопець довів тренерів до сліз.

Нагадаємо Вуличний музикант з України Євген Пельтек розвернув усіх тренерів на "Голосі" в Польщі: відео

Євген Пельтек заспівав "Обійми" на польському "Голосі"

Євген Пельтек зробив ставку на україномовний хіт "Океану Ельзи" – "Обійми". Однак аби достукатися до тренерів і глядачів, один приспів він заспівав польською.

Я відчував величезну відповідальність. Коли зупинив свій вибір на цій композиції, навіть не уявляв, як важко буде її виконувати. Емоції переповнювали. Пісня повернула мене до жахливих реалій у нашій країні. Насправді дуже непросто співати, коли у тебе ком у горлі. Радий можливості виконати приспів польською мовою і передати таким чином сенс рок-балади нашим братам із Польщі,

– прокоментував Євген Пельтек.

Тренерка Юстина Стечковська розчулилася настільки, що не змогла стримати сліз, а Марек Пекарчик публічно подякував Євгену за проникливе виконання.

"Коли ти співав, я думав, що у цей страшний для твоєї країни і для тебе час ти можеш співати тільки про кохання. Це єдина думка, яка може врятувати. Дякую тобі за цю пісню", – відреагував рокер.

Євген Пельтек – "Обійми" на The Voice of Poland: дивіться відео онлайн

Святослав Вакарчук теж виконував "Обійми" польською мовою . Він зробив це 28 червня на сольнику у Варшаві, який був частиною туру Help for Ukraine tour. Польська версія "Обійми" прозвучала у спорткомплексі Arena COS Torwar на майже 10-тисячну аудиторію.

Схоже, приспів польською мовою спрацював, адже Євген Пельтек набрав достатньо смс-голосів, щоб пройти у чвертьфінал "Голосу".