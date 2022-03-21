Армія російських окупантів дуже ослабла після "зустрічей" із українськими захисниками. Через це Путін бажає втягнути у війну третю сторону – Білорусь. Вже багато українських зірок закликало військових цієї країни не підтримувати рішення Лукашенка й всілякими способами ігнорувати накази.

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Оля Полякова записала відеозвернення у своєму інстаграмі й звернулась до білорусів, аби "запобігти неминучій біді". Жінка дуже стурбована ймовірним нападом Білорусі на Україну, але запевнила, що українці будуть боронити свою землю до останнього подиху.

"Народ кидатимуть в криваву бійню, адже Україна довела, що знищуватиме усіх, хто сюди прийде. Білорусів ніхто шкодувати не буде", – заявила Полякова.

Також виконавиця наголосила на відсутності бойового досвіду у військових Білорусі й на тому, що у білорусів взагалі немає будь-яких причин воювати в Україні.

Це не ваша війна, всі білоруські солдати повинні відмовитись воювати. Хай воює Коля Лукашенко, його (Олександра Лукашенка – 24 канал) син. Чому він повинен насолоджуватись життям і величезними накраденими грішми, а ви маєте йти воювати і вмирати,

– сказала Полякова.

Виконавиця закликала жителів Білорусі, а особливо жінок виходити на протести, публікувати інформацію у соціальних мережах й взагалі робити хоч щось, аби зберегти життя своїм чоловікам.