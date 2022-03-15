Україна візьме участь у Євробаченні: можливо, навіть наживо

Попри війну гурт KALUSH Orchestra візьме участь у Євробаченні. Свій виступ музиканти запишуть у безпечному місці.

Далі відео з виступу відправлять організаторам конкурсу. І так KALUSH Orchestra дистанційно візьме участь у Євробаченні.

Цікаво Виїхала, щоб заробляти для ЗСУ: Джамала зібрала 67 мільйонів євро для української армії

Наша сильна і неймовірна держава таки візьме участь на Євробаченні 2022,

– мовиться у повідомленні.

Якщо Україна переможе у війні до травня, то KALUSH Orchestra відправиться в Італію. Там гурт заспіває наживо на всю Європу.

До теми дивіться відео про те, що Росію дискваліфікували з Євробачення: