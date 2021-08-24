Україна – це ми: святкова добірка патріотичних пісень
Джерело:24 канал
24 серпня Україна святкує День Незалежності! Вся країна об'єднується та вкотре нагадує, що вона суверенна, вільна, нероздільна. Цими лейтмотивами пронизано чимало пісень відомих вітчизняних артистів, які розвивають культуру та знайомлять світ з Україною.
З нагоди важливого для українців свята редакція Showbiz 24 підготувала добірку пісень, який наповнять цей день святковим настроєм, патріотичністю та вірою в краще майбутнє!
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Українські зірки у піснях часто розповідають долю рідної землі. Задля здобуття Незалежності Україні довелося пройти багато випробувань. Але наш народ ніколи не здавався й вірив у світле майбутнє. Це можна почути в хітах Тіни Кароль, Андрія Кузьменка, гурту "Мері" та багатьох інших виконавців, які з любов'ю та пошаною величають Батьківщину.
Чимало треків вже давно стали знаковими для нашої держави. Серед них – "Україна – це ти" (Тіни Кароль), "Сам собі країна" ("Скрябіна"), "Молитва за Україну ("Дзідзьо"). Вони написані в різні часи, але у всіх один сенс – любов до України та її народу.
24 серпня 1991 року назавжди залишило слід в історії країни. Тому в 30 річницю проголошення Незалежності України слухаймо пісні, що об'єднують. Вони сумні та веселі, бо й історія наша була та є різною. Мітинги, революції, війна – це також частина нашого минулого й сьогодення, без яких немає майбутнього. Пам'ятаймо, що це майбутнє – за нами!
Добірка пісень до Дня Незалежності
Тіна Кароль та "Голос. Діти" – "Україна – це ти": дивіться відео онлайн
KHAYAT – "Гімн землі": слухайте пісню онлайн
"Мері" – "Я з України": дивіться відео онлайн
"Скрябін" – "Сам собі країна": слухайте пісню онлайн
СКАЙ – "Україно": дивіться відео онлайн
Дзідзьо – "Молитва за Україну": дивіться відео онлайн
Тьома Паучек – "Єдина країна": дивіться відео онлайн
Наталія Валевська – "Я люблю Україну": дивіться відео онлайн
Світлана Тарабарова – "Повертайся живим": дивіться відео онлайн
Джамала & TAYANNA: – "Моя земля": слухайте пісню онлайн
"Нумер 482" – "Добрий ранок, Україно": дивіться відео онлайн
Ірина Федишин – "Україна": слухайте пісню онлайн
"Океан Ельзи" – "Не твоя війна": дивіться відео онлайн