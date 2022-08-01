Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні-2022

Цього року Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні, яке відбудеться 11 грудня в Єревані. Скоро Суспільне оголосить прийом заявок на національний відбір.

20-тий Дитячий пісенний конкурс Євробачення пройде у Вірменії. Минулого року перемогла 14-річниця представниця цієї країни – Малена.

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Україна поїде на Дитяче Євробачення-2022

Суспільне оголосило, що в грудні Україна поїде на Дитяче Євробачення. Скоро розпочнеться прийом заявок на участь у конкурсі з власною оригінальною піснею.

Нагадаємо, у 2021 році Україну представляла Олена Усенко з піснею "Важіль". Тоді вона посіла 6-е місце.

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Євробачення-2023 прийме Велика Британія

Хоча Україна перемогла на дорослому Євробаченні-2022, однак наступного року конкурс пройде у Великій Британії, яка посіла 2 місце.

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, що конкурс хоча й відбудеться у Великій Британії, але з українським контекстом: "BBC береться зробити все, щоб присутність України на конкурсі була не просто помітною, а очевидною. Це ведучі, відеоролики, присвячені Україні, а також має бути спільна креативна група BBC і представників НЦТУ, щоб готувати цей конкурс".