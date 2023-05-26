Нема меж жорстокості ворога, – Зеленська, Нікітюк реагують на удар по поліклініці в Дніпрі
Окупанти завдали терористичного ракетного удару по поліклініці в Дніпрі. Олена Зеленська та українські зірки відреагували на атаку. Вони нагадують про жорстокість ворога та висловлюють співчуття постраждалим.
26 травня відбулась чергова ракетна атака по Дніпру. Окупанти влучили у медичний заклад, зайнялось дві будівлі, наразі відомо про двох загиблих. 24 Канал зібрав, як українські зірки реагують на цинічний удар росіян.
Дивіться також Від удару по поліклініці Дніпра постраждали дітки 3 та 6 років
Олена Зеленська
Перша леді висловила співчуття у зв'язку з обстрілом. Вона підкреслила, що вдаряти по медичних закладах можуть тільки циніки жахливого рівня.
Українські медичні заклади, цивільні об’єкти знову під російським обстрілом. Жахливий рівень цинізму – вдарити ракетами по психоневрологічному диспансеру на Дніпропетровщині. Загинула людина, є поранені. Мої щирі співчуття всім, хто постраждав через цю відкрито терористичну атаку,
– написала Олена Зеленська.
Наслідки обстрілу / Фото з твітера першої леді
Леся Нікітюк
Телеведуча зауважила, що окупанти вдарили в те місце, де рятували життя. "Ракетний удар по поліклініці в Дніпрі. Поліклініка – місце де надають допомогу і рятують життя, а не навпаки. Терористи. Мої співчуття всім постраждалим. Дніпро".
Надя Дорофєєва
Співачка нагадала, що жорстокість окупантів не має меж, про що варто пам'ятати.
Сьогодні ворожа атака перетворила місце, яке призначене рятувати життя, в місце, де люди гинуть. Я ніколи не думала, що люди можуть бути настільки жорстокими. Але вже давно зрозуміла – немає меж жорстокості нашого ворога. Боляче. Співчуваю всім постраждалим. Жах.
Джамала
Артистка звернулась до іноземних фанів англійською.
Реакції зірок / Скриншот з інстаграму
Маша Єфросиніна
Телеведуча показала коментар президента та жахливі кадри з Дніпра.
Реакції зірок / Скриншот з інстаграму
Тіна Кароль теж поширила допис президента.
Реакції зірок / Скриншот з інстаграму
Катя Репяхова, яка родом з Дніпра, шокована новинами.
Реакції зірок / Скриншот з інстаграму
Юлія Саніна показала моторошні кадри наслідків.
Реакції зірок / Скриншот з інстаграму
Нікіта Добринін: "Нехай Росії і її людям ніколи не буде спокою".
Реакції зірок / Скриншот з інстаграму
Що відомо про ракетний удар по поліклініці
- Потужні вибухи пролунали у Дніпрі ще до оголошення повітряної тривоги. З диму, що піднявся у повітря, стало зрозуміло, що стався приліт.
- Росіяни влучили у медичний заклад. На місці влучання зайнялась пожежа, у мережі розлітаються відео з пораненими у крові. Рятувальники працюють на місці події. Ворог понівечив ще й будівлю ветклініки.
- Станом на 13:50 відомо про двох загиблих та 23 поранених, серед них – діти.