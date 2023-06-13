Зеленська емоційно відреагувала на удар по будинку в рідному Кривому Розі: "Щирі співчуття"
Джерело:Олена Зеленська
Вночі 13 червня росіяни вкотре цинічно обстріляли Україну. У той час, коли люди спали у своїх домівках, окупанти запустили ракети, які влучили в житловий будинки у Кривому Розі. Перша леді емоційно відреагувала на удар, який забрали життя невинних людей.
Нагадаємо, що Олена Зеленська родом з Кривого Рогу. Вона висловила співчуття родичам загиблих через ракетний удар по рідному місту.
До теми Ніколи не буде прощення, – Зеленський відреагував на нічну атаку по будинку у Кривому Розі
Реакція Зеленської на удар по Кривому Розі
У соцмережах перша леді написала доволі лаконічний, але емоційний пост.
Повітряна тривога. Ракетна небезпека. Так минає чергова ніч і починається ранок українців. На жаль, цього разу є поранені та загиблі… Це Кривий Ріг. Від обстрілу сильно постраждала житлова багатоповерхівка,
– повідомила Зеленська.
Дружина президента висловила щирі співчуття кожному, кого торкнулася ця біда. "Сил родинам", – додала вона.
Зеленська також показала фото з місця трагедії. Помітно, що будинок у Кривому Розі зазнав значних руйнувань.
Що написав Володимир Зеленський
Президент України теж родом з Кривого Рогу. Він наголосив, що терористам ніколи не буде прощення.
Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває, – зазначив Зеленський.
Глава держави висловив свої співчуття усім, хто втратив рідних. "За кожну свою ракету терористи відповідатимуть", – наголосив він.
Як реагують інші зірки
На цинічний удар по будинку в Кривому Розі відреагував і ведучий Анатолій Анатоліч, адже він теж з цього міста.
Я знаю цей будинок. Не буду казати де він до офіційних заяв. Я виріс в такому ж, на 5-му поверсі без ліфту. І моє дитинство було таким як у всіх… А дитинство наших дітей вже 15 місяців намагаються вкрасти. Іноді в них виходить. Тримайся, рідне місто,
– написав Анатоліч.
Багато відомих людей теж показали наслідки удару по Кривому Розі, вони перепостили багато відео та висловили співчуття родинам постраждалих. Зірки описали свої емоції та злість через ракетну атаку в соцмережах.
Як зірки реагують на ракетний удар по будинку в Кривому Розі / Скриншот інстаграм-сторіс
Ракетний удар по Кривому Розі: все, що відомо
- В ОВА повідомили, що зафіксовано удар по Кривому Рогу, ракети влучили у п’ятиповерхівку.
- Під завалами досі є люди. Але вже відомо, що внаслідок атаки загинуло уже 6 людей. Щонайменше 25 людей отримали поранення різного ступеня.
- У будинку горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 квадратних метрів. Його приборкують рятувальники.
- Загалом, як розповіли у Генштабі ЗСУ, в ніч на 13 червня ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено ППО. Також ворог завдав авіаційного удару 4 "Шахедами", 1 – знищено нашими захисниками.