Ми – живі голоси з-під руїн, – Олена Зеленська про ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі

14 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Терористи влучили в житловий будинок в Дніпрі. Зруйнований цілий під'їзд, рятувальники продовжують діставати людей з-під завалів. Перша леді висловилася про ще одну надзвичайну жорстокість росіян.

У святковий день окупанти вкотре вдалися до терористичного акту. Вдень 14 січня росіяни запустили по Україні 38 ракет. Одна з них влучила в дев'ятиповерхівку в Дніпрі. Люди опинилися під завалами.

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Публічні люди вкотре кричать на весь світ про те, що Росія робить з мирними українцями, закликають зупинити терор. Перша леді України не залишається осторонь того жаху, який сьогодні панує у Дніпрі.

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"Сьогодні ми всі – Дніпро. Ми всі – розірваний російською ракетою будинок. Ми – знищені в ньому маленькі родинні світи. Ми – 60 поранених. І ми – 5 загиблих (станом на час публікації було відомо про 5 загиблих, – 24 Канал). Ми – діти під завалами. Ми – живі голоси з-під руїн. Коли боляче одному з нас, біль відчуваємо ми всі. На це і розраховує ворог. Не усвідомлює він лише того, що наш біль давно став нашою зброєю. І проти неї вже всі російські ракети безсилі", – написала перша леді під світлинами жахливих руйнувань.

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