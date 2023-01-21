Після теракту в Дніпрі: засновник модного дому Valentino засудив росіян – фото розбитої кухні

Співзасновник елітного модного дому Valentino Джанкарло Джіаметті засудив росіян через теракт у Дніпрі. Він опублікував світлину розбитої кухні та вкотре наголосив, що у війні винна Росія.

14 січня під час масованої ракетної атаки російська ракета влучила у житловий будинок у Дніпрі. Тоді загинуло 45 людей, серед яких 6 дітей. Українські зірки на весь світ вкотре говорили про ще один терористичний акт з боку Росії. На цю катастрофу відреагували й світові знаменитості.

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Реакція Джанкарло Джіаметті на теракт у Дніпрі

Співзасновник Valentino опублікував фото жовтої розбитої кухні, яка була у будинку в Дніпрі. У підписі до світлини він засудив росіян за війну, яку вони почали. Джіаметті залишив хештег, де зазначив кількість жертв і написав, що цей теракт є величезним соромом для Росії.

Сором через війну і сором всім, хто її почав,

– написав модельєр під світлиною.

Нагадаємо, пошуково-рятувальна операція після теракту у Дніпрі тривала 3 дні. Лише о 13 годині 17 січня рятувальники закінчили розбирати завали. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що 45 людей загинули, черед них – 6 дітей. Розбирати завали допомагали сотні дніпрян. Все, що відомо про трагедію в Дніпрі, дізнавайтеся за посиланням.