Українська співачка та композиторка LELÉKA в інтерв'ю журналістці Марічці Падалко розповіла, що досі повністю не розрахувалася за свій виступ на пісенному конкурсі Євробачення-2026 у Відні. За словами артистки, саме пошук фінансування став найскладнішим етапом підготовки до шоу, оскільки більшість потенційних меценатів наразі спрямовує свої ресурси на оборону України.

Ми всі розуміємо: навіть якщо є якісь компанії або меценати, які теоретично могли б підтримати культурний проєкт, більшість тих, до кого ми зверталися, відмовляли нам. Не тому, що їм не цікаво і це не важливо, а тому що зараз інші пріоритети. Зараз якщо й ведеться благодійна діяльність, то вона спрямована на посилення обороноздатності країни. Це правильно. Так воно і має бути,

– поділилася виконавиця.

Чому виступ на Євробаченні коштує так дорого?

Вона уточнила, що фінансування від Суспільного покриває лише витрати на проживання та готель у місті проведення конкурсу. Водночас створення самої сценічної постановки вимагає значних коштів через високу вартість оренди техніки на два тижні, страховку та суворі правила європейської сцени.

Ми досі чекаємо на надходження коштів. Я ще не розрахувалася з усіма і ще не знаю, коли це все закриється і фізично відбудеться. Я б теж, коли побачила такий номер, сказала б: "Де там бюджет, воно ж недороге". Але це велика сцена, є певні правила, орендується на два тижні техніка, страховка – це вже дуже дорого,

– додала LELÉKA.



LELÉKA на сцені фіналу Євробачення 2026 / Фото: REUTERS/Lisa Leutner

На пісенному конкурсі у Відні представниця України посіла дев'яте місце, набравши загалом 221 бал. Національні журі оцінили виступ артистки у 54 бали, а глядачі віддали 167 балів. Загалом у фіналі змагалися 25 виконавців. Коментуючи свій виступ, співачка зазначила, що вийшла зі сцени з відчуттям щастя, оскільки команда зробила все можливе на найвищому рівні та звучала гідно.