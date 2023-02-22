В інстаграм-сторіс Аліна розповіла, що купили квиток на трамвай ще на зупинці. Коли транспорт під'їхав, дівчина зайшла туди разом з контролерами, не встигла закомпостувати квиток і її одразу ж оштрафували.

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Це була найдорожча поїздка в трамваї. Два штрафи по 200 гривень. Сиділи ми на зупинці, купили квитки. Зайшли двоє кондукторів, абсолютно без якогось відчуття такту, без дистанції, з чаєм, ніби вони просто відпочивають і ходять збирати гроші. Ми навіть однієї зупинки ще не проїхали, сіли з ними одночасно в трамвай, купили квитки, а вони підходять до нас і кажуть: "200 гривень штрафу". Я кажу: "Тобто 200 гривень штрафу?". І отак ми оплатили штраф, бо вони стояли над нами, здійняли шум, хотіли викликати поліцію,

– розповіла в сторіс Аліна.

Люди, які їхали в трамваї, заступилися за Ляшук, звернули увагу на те, що контролер на роботі й під час розмови з пасажирами пив гарячий чай.

Як відреагували на скандал у міській раді

Це відео швидко розлетілося мережею. Хоча немає правил, які забороняли б контролеру або пасажиру перебувати у транспорті з напоями та їжею, у міській раді вже відреагували на скандал. Заступник директора Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Дмитро Пецій заявив, що контролера "депремійовано".

Ми розуміємо, що така поведінка контролера справді має ознаки некоректної поведінки. Тому цього контролера депремійовано, з ним вже провели роз'яснювальну роботу і пояснено, що так з гарячим чаєм не можна проходити по транспортному засобу. З точки зору етики й поведінки заходи вжиті,

– сказав Пецій.

Нагадаємо, у День святого Валентина оштрафували ведучу Лесю Нікітюк. Зірка перевищила швидкість на дорозі, тому її зупинила поліція. Проте блогерка не розгубилася та навіть привітала правоохоронців зі святом.