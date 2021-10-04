Учасниця "Холостяка-10" стала фіналісткою конкурсу "Міс Україна Всесвіт"

Учасниця 10 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Анна Неплях стала фіналісткою конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт". Вона представлятиме рідне місто – Дніпро.

Дівчина зізналася, що вона давно мріяла взяти участь у цьому конкурсі, однак раніше була не готова. Анна змагатиметься за корону 15 жовтня.

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Анна Неплях – фіналістка "Міс Україна Всесвіт"

Неплях наголосила, що зараз вона готова вийти з тіні та показати себе. Вона запевняє, що зараз стала саме тією дівчиною, якою завжди мріяла бути.

"Ваша підтримка – це паливо, яке допомагає мені рухатися далі. Ви нереально мотивуєте мене, надихаєте. Кожне моє досягнення – частково завдяки тому, що ви зі мною, ми в мене вірите та любите, а це та енергія, яка точно зможе звернути гори. Зробімо це разом!", – звернулася Анна до прихильників.



Анна Неплях – фіналістка "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму Анни Неплях



Анна Неплях – фіналістка "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму Анни Неплях

Текст публікації Анни Неплях:

Це сталося!

Я стала фіналісткою конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт". Мало хто знає, але я так давно цього хотіла. Але були мільйон обставин (у моїй голові, звичайно) через які я себе стримувала і зараз точно знаю, що готова вийти з тіні та показати себе.

Багато з вас давно слідкують за мною і зміни в мені за останній рік – колосальні. Я вдячна вам, що помічаєте це й засипаєте мене компліментами. Цю трансформацію можна описати як перетворення з качечки в лебедя. І це не про зовнішній, а про внутрішній стан.

Я з впевненістю можу сказати, що зараз я саме та дівчина, якою завжди мріяла бути. І я дякую організаторам конкурсу "Міс Україна Всесвіт" за те, що дали можливість бути серед фіналісток і представляти рідне місто – Дніпро.