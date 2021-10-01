Учасниця "Голосу країни" OLVIA та Юрій Іздрик випустили драйвовий кліп на пісню "Губи липкі"
Джерело:ютуб OLVIA
Українська співачка OLVIA та письменник Юрій Іздрик об'єдналися у кліпі на нову композицію "Губи липкі". Пісня стала експериментом для обох зірок.
Українська співачка та учасниця "Голосу країни" OLVIA (справжнє ім'я – Ольга Баландюх) презентувала колаборацію з поетом та письменником Юрієм Іздриком. Відео на пісню з'явилось на сторінці зірки в ютубі.
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Спільна пісня OLVIA та Юрія Іздрика
Експериментальна композиція вийшла запальною та драйвовою. Особливо дивує нове звучання голосу співачки.
OLVIA та Юрій Іздрик – "Губи липкі": дивіться відео онлайн
Автором музики до композиції став відомий український музикант John Bass, який є автором проєктів "Є" 1995 та 2003 років, учасник груп "Клуб шанувальників чаю", "Мертвий півень".
У кліпі OLVIA постала у сміливому образі. Вона позувала перед камерою у довгій чорній сукні з оригінальною червоною деталлю на грудях. Співачка розпустила кучеряве волосся та зробила макіяж. Юрій Іздрик натомість позував у темному костюмі.
Дизайнеркою та стилісткою образу OLVIA є Ольга Гонтар. Вона працювала із гуртами "Троє зілля", "Крапка кома", "Ганна", "Шаманка", "Еміт", "Круть".
OLVIA та Юрій Іздрик / Фото OLVIA
Що відомо про співачку OLVIA
- OLVIA (Ольга Баландюх) була учасницею талант-шоу "Голос країни" 2020 року в команді Тіни Кароль.
- Вона брала участь у Молодій опері "Ukraine – Terra Incognita" та міжнародному джаз-фестивалі Jazz Bez XX.
- Співачка за освітою є також художницею і часто самостійно монтує кліпи. Вона виконує пісні у великій палітрі музичних жанрів.