Учасниця "Голосу країни" OLVIA та Юрій Іздрик випустили драйвовий кліп на пісню "Губи липкі"

Українська співачка OLVIA та письменник Юрій Іздрик об'єдналися у кліпі на нову композицію "Губи липкі". Пісня стала експериментом для обох зірок.

Українська співачка та учасниця "Голосу країни" OLVIA (справжнє ім'я – Ольга Баландюх) презентувала колаборацію з поетом та письменником Юрієм Іздриком. Відео на пісню з'явилось на сторінці зірки в ютубі.

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Спільна пісня OLVIA та Юрія Іздрика

Експериментальна композиція вийшла запальною та драйвовою. Особливо дивує нове звучання голосу співачки.

OLVIA та Юрій Іздрик – "Губи липкі": дивіться відео онлайн

Автором музики до композиції став відомий український музикант John Bass, який є автором проєктів "Є" 1995 та 2003 років, учасник груп "Клуб шанувальників чаю", "Мертвий півень".

У кліпі OLVIA постала у сміливому образі. Вона позувала перед камерою у довгій чорній сукні з оригінальною червоною деталлю на грудях. Співачка розпустила кучеряве волосся та зробила макіяж. Юрій Іздрик натомість позував у темному костюмі.

Дизайнеркою та стилісткою образу OLVIA є Ольга Гонтар. Вона працювала із гуртами "Троє зілля", "Крапка кома", "Ганна", "Шаманка", "Еміт", "Круть".



OLVIA та Юрій Іздрик / Фото OLVIA

Що відомо про співачку OLVIA