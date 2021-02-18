Російські музиканти з "Хору Турецького" потрапили в "чорний список" Мінкульту

Джерело:Мінкульт
Представники російського музичного колективу "Хор Турецького" тепер не зможуть потрапити в Україну. Згідно з рішенням Міністерства культури та інформаційної політики України, "вони створюють загрозу національній безпеці".
У заяві від 18 лютого повідомляється, що рішення було ухвалене на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. На сайті відомства йдеться, що у лютому 2021 року СБУ передала лист з проханням включити представників колективу у "чорний список".
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В Україні не зможуть перебувати 11 артистів Російської Федерації з колективу:
Варто додати, що перелік Мінкульту поступово поповнювався іменами учасників колективу. Останніми у перелік потрапили Євген Кульміс та Борис Горячев. До слова, "Хор Турецького" неодноразово гастролював в окупованому Росією Криму.
Всього у "чорному списку" України перебуває 178 громадян Росії. Відповідний перелік було створено у 2015 році, куди свого часу увійшли російські діячі культури Валерія, Олег Газманов, Сергій Пєнкін, Олександр Розенбаум та багато інших.