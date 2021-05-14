Є чим пишатися, – учасники Євробачення-2021 прокоментували пісню Go_A Shum

Через пандемію коронавірусу та обмеження на пісенному конкурсі гурт Go_A не зміг познайомитися з іншими учасниками Євробачення-2021. Але вони поділилися враженнями про представників України та їхню пісню.

Представники інших країн на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021 дали інтерв'ю, де розповіли про свої враження від пісні гурту Go_A. Чимало з них вважають Україну своїми суперниками.

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Враження представників інших країн про Go_A

Elena Tsagrinou, яка представить Кіпр, зізналась, що Shum – одна з її найулюбленіших пісень. Представники Бельгії, гурт Hooverphonic, зауважили, що Україна може послугувати хорошим прикладом для інших в тому, як використовувати унікальну культуру в піснях. Співачка з Албанії, Anxhela Peristeri наголосила, що Україна, як завжди, має чудову й унікальну пісню.

Barbara Pravi – Франція

"Я вважаю, Shum дуже епічна пісня. Коли я чую таку пісню, мені кортить побачити, як вона звучатиме на сцені. Катя настільки професійно співає – я так не вмію! Це буде вау-виступ, бо з такою потужною піснею на сцені має статись справжній вибух".

Stefania – Греція

"Не можу дочекатися початку Євробачення — буде весело, ми цього потребуємо. Мені подобається Go_А та пісня Shum. Бо вона дуже унікальна, вона звучить інакше від інших".

Eden Alene – Ізраїль

"Я вважаю, що Shum — крута пісня. І я рада, що Go_А дали цього року другий шанс, бо я дуже хотіла з ними зустрітись. Усі українці та телеканал СТБ, ви можете пишатися своїми представниками, адже вони чудові!"

Daði og Gagnamagnið – Ісландія

"Чесно, моя улюблена пісня цього Євробачення — за винятком моєї, пісня України. Я фан гурту Go_А й Shum дуже крута пісня. Мені також подобалася минулорічна пісня, я про це говорив, мабуть, у кожному своєму інтерв'ю. Україно, люблю!"

Samanta Tina – Латвія

"Мені завжди подобалася музика України. Я відчуваю в ній щось моє. Shum — це традиційна музика, а ваші артисти дуже сильні, з потужним вокалом. Мені імпонує, що в пісні залишили свою культуру. Відчуваєш, що це Україна. Вам є чим пишатися".

THE ROOP – Литва

"Ми були раді почути, що Go_А представлятимуть Україну знову. Вони чудово презентували себе минулого року. Це можливість для нас зустрітися з ними в Роттердамі. І насолодитися енергією, яку несе ця пісня".

Destiny – Мальта

"Shum – цікава пісня. Мені подобається, що гурт поєднав традиційні мелодії із сучасними бітами".

Benny Cristo – Чехія

"Я бачив кліп на цю пісню, мені подобається така апокаліптична тематика. Мені сподобалося, що пісня має декілька жанрів: фолкмузика та музика нової ери з бітами. І ця комбінація спрацювала. Така цікава ідея! Це точно буде масштабно і вибухово. Тож я чекаю на це".



Представники України на Євробаченні / Фото з інстаграму Go_A

Efendi – Азербайджан

"Надзвичайна пісня. Мені подобаються народні мотиви в ній, тембр виконавиці. Я вже не дочекаюся, коли почую це наживо й отримаю цю енергію від солістки. У ній її просто в неймовірній кількості. І це відчувається".

Наталя Гордієнко – Молдова

"Чудова пісня та неймовірна команда. Можу сказати, що я фанат цієї групи. Дуже крутий стейджмент. Бажаю вам пройти у фінал, бажаю нам пройти у фінал — і далі підтримуватимемо одне одного вже у фіналі".

Tusse – Швеція

"Я хотів би більше знати про те, що означає текст пісні. Але ми під неї відривалися у Швеції, вона дуже весела".

Gjon’s Tears – Швейцарія

"Мені подобається Go_A. Мені подобається їхня музика. Коли ти приїжджаєш із піснею своєю мовою, ти несеш свою історію в мультикультурному плані. Певен, це має так багато сенсу для Європи. Особиста історія виокремлює тебе з-поміж інших. Я радий, що ви їдете з українською піснею, це круто!"

Senhit – Сан-Маріно

"Мені подобається пісня від України. Вона етнічна, дуже енергійна та потужна. І мені сильно цікаво, яке шоу гурт влаштує на сцені Роттердаму".

RAFAŁ – Польща

"Не хочу бути суддею й казати "ця пісня хороша, а ця погана". Я бачив кліп та слухав пісню Go_А – мені сподобалося. Євробачення – це велике комьюніті артистів. Тому я хочу підтримати вашого артиста, зустріти його та подякувати за можливість бути тут разом. Найважливіша мета зараз – зробити чудове шоу, щоб у кожного все добре пройшло на сцені в прямому ефірі. І я схрещую пальці за шоу України".

Учасники Євробачення-2021 про пісню Go_A: дивіться відео онлайн