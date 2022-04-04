Учасник дуету TamerlanAlena розповів, як на другий день служби в нього цілив російський снайпер

Ще 25 лютого Тамерлан відвіз рідних на Захід країни, а сам повернувся на Київщину й пішов у тероборону. В інтерв'ю Славі Дьоміну співак зізнався, що на другий день служби повз нього пролетіли дві кулі російського снайпера.

Учасник гурту TamerlanAlena не став відсиджуватися на Заході з сім'єю, а разом зі ЗСУ відвойовував в окупантів село Стоянка, що за 14 кілометрів від Бучі. Він на власні очі бачив, як по Житомирській трасі проривалася колона з п'яти танків, а українські військові дали їм відсіч. Тоді, на другий день у теробороні, відбулося бойове хрещення Тамерлана.

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Як у Тамерлана цілив російський снайпер

Артист пригадав, що коли підбита російська колона відступала, він з другом був на узбіччі Житомирської траси. Тож удвох вони взялися гатити по танку і воякам, що застрягли біля заправки. У відповідь в них цілив снайпер. Чоловіки дивом вціліли, адже були лише зі зброєю, без бронежилетів.

Ми люди не військові, не навчені… Рвонули в сторону траси і давай (стріляти – ред.) про цим хлопцям. Дивлюсь, куля повз пролетіла. Потім друга… Ми з товаришем були в метрі одне від одного, між нами – свист, як у голлівудських фільмах,

– поділився Тамерлан.

Він додав, що вже потім зрозумів – "коли йде колона, у них є підтримка у вигляді снайперів по периметру". "Я ж не військовий, у мене немає бойового досвіду. Якась військова кафедра свого часу, після якої нічого не пам'ятаєш. Практика в тирі, на стрільбищах – це зовсім не те", – зізнався артист.

Як Тамерлан вижив під російськими "градами"

За словами співака, у Стоянку щодня щось прилітало. Однієї ночі він навіть потрапив під "Град".

"Ми ніч не спали, зайшли на базу подрімати. І саме почався жорсткий обстріл, у нас був типу погріб, яма. Ми в ту яму стрибали рибкою… Потрапило в сусідній будинок, він був від нас у метрах десяти. Будинок згорів за 20 хвилин, до фундаменту", – пригадав Тамерлан.

Повне інтерв'ю з Тамерланом з дуету TamerlanAlena: дивіться відео онлайн

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