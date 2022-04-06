Творці "Доброго вечора, ми з України" підкорили мережу новим хітом: рекомендуємо послухати

З початку російського вторгнення українці підбадьорюють себе не лише підрахунками втрат зі сторони ворога, а й патріотичною музикою. До неї швидко "увірвалась" пісня діджеїв з Кременчука PROBASS ∆ HARDI "Доброго вечора, ми з України". Тепер з'явився інший хіт – "Настане день".

Нещодавно дует хлопців PROBASS ∆ HARDI казали, що пісня "Доброго вечора, ми з України" вже набула значення народної, і вони не можуть себе вважати її єдиними творцями. Трек було випущено ще у жовтні 2021-го. Якщо під неї інтернет-юзери накладали відеоролики з подвигами військових, волонтерів та пересічних українців, то зараз є привід для створення нових відео.

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На них можна буде накладати пісню "Настане день", яка всього однією фразою вселяє віру у світле майбутнє країни.

Настане день! Він уже близько! Я відчуваю! Я бачу це! Я чую, як ми святкуємо нашу перемогу! Весь світ чує це! Ми сильні, ми мужні, українці неймовірні. Кожен із нас робимо для цього все, що потрібно і зробить ще більше та ще, а потім ще більше!

– написав на особистій сторінці в інстаграмі PROBASS.

У відеоролику діджеїв можна побачити неймовірні кадри мирних міст України до російського вторгнення. Поміж ними виринають відео оборони українських військових та евакуації мирних жителів. Україна чинить і чинитиме опір до кінця – саме такий меседж прослідковується у всьому відеокліпі пісні.

"У нас багато землі, урожай соняшника буде рекордним! Ми знаємо всю правду! Правда, знає нас! З нами Бог! Слава Україні, слава нації, слава ЗСУ!", – додав PROBASS.

PROBASS ∆ HARDI – Настане день: дивитись відео онлайн

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Реакція мережі

Фанати зраділи новій композиції і в коментарях зізнались, що вона їх неабияк надихнула: