Творці "Доброго вечора, ми з України" підкорили мережу новим хітом: рекомендуємо послухати
З початку російського вторгнення українці підбадьорюють себе не лише підрахунками втрат зі сторони ворога, а й патріотичною музикою. До неї швидко "увірвалась" пісня діджеїв з Кременчука PROBASS ∆ HARDI "Доброго вечора, ми з України". Тепер з'явився інший хіт – "Настане день".
Нещодавно дует хлопців PROBASS ∆ HARDI казали, що пісня "Доброго вечора, ми з України" вже набула значення народної, і вони не можуть себе вважати її єдиними творцями. Трек було випущено ще у жовтні 2021-го. Якщо під неї інтернет-юзери накладали відеоролики з подвигами військових, волонтерів та пересічних українців, то зараз є привід для створення нових відео.
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На них можна буде накладати пісню "Настане день", яка всього однією фразою вселяє віру у світле майбутнє країни.
Настане день! Він уже близько! Я відчуваю! Я бачу це! Я чую, як ми святкуємо нашу перемогу! Весь світ чує це! Ми сильні, ми мужні, українці неймовірні. Кожен із нас робимо для цього все, що потрібно і зробить ще більше та ще, а потім ще більше!
– написав на особистій сторінці в інстаграмі PROBASS.
У відеоролику діджеїв можна побачити неймовірні кадри мирних міст України до російського вторгнення. Поміж ними виринають відео оборони українських військових та евакуації мирних жителів. Україна чинить і чинитиме опір до кінця – саме такий меседж прослідковується у всьому відеокліпі пісні.
"У нас багато землі, урожай соняшника буде рекордним! Ми знаємо всю правду! Правда, знає нас! З нами Бог! Слава Україні, слава нації, слава ЗСУ!", – додав PROBASS.
PROBASS ∆ HARDI – Настане день: дивитись відео онлайн
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Реакція мережі
Фанати зраділи новій композиції і в коментарях зізнались, що вона їх неабияк надихнула:
- "Як завжди на висоті! Сльози не можу зупинити від гордості, у якій країні з великим народом я живу! Ми обов'язково переможемо! Слава Україні та вічна пам'ять її загиблим героям!";
- "Україну нікому ніколи не зломити! Настане день, і наша країна розквітне так, що кожен побачить, кожен дізнається! Україна – найкраща у світі країна!";
- "Ваша творчість надихає, бажаю вам продовжувати у тому ж дусі! Ми переможемо, Слава Україні!";
- "Віримо, що той день настане дуже скоро! Слава Україні!";
- "Ваша музика – гімн нашої війни! Ви увійдете в історію! Дякую за бурю емоцій! Ви надихаєте, підіймаєте дух! Слава Україні!";
- "Трек гарний, дуже. От тільки мені одному не вистачає підривних пісень? Щоб гойдало, щоб бадьорило, а то надто багато мінору чи в музиці останнім часом, де хардкор? Слава Україні!";
- "Сльози, мурашки… Стільки емоцій, дякую за кліп – він нереально сильний! Чекаємо, коли цей день настане, дуже чекаємо. Слава Україні";
- "Знову порву колонки… Вже через "Доброго вечора" викинув стару акустику з авто. Але я бачу, що і цій буде п***ець. Все буде Україна хлопці, дякую вам за чудову музику".