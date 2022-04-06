Недавно дуэт ребят PROBASS ∆ HARDI говорили, что песня "Доброго вечора, ми з України" уже приобрела значение народной, и они не могут себя считать ее единственными творцами. Трек был выпущен еще в октябре 2021 года. Если под нее интернет-юзеры накладывали видеоролики с подвигами военных, волонтеров и рядовых украинцев, то есть повод для создания новых видео.

К слову Добрый вечер, мы из Украины, – председатель Николаевской ОГА бодро поздравил земляков

На них можно будет накладывать песню "Настане день", которая всего одной фразой вселяет веру в светлое будущее страны.

Настанет день! Он уже близко! Я чувствую! Я вижу это! Я слышу, как мы празднуем нашу победу! Весь мир это слышит! Мы сильны, мы мужественны, украинцы невероятны. Каждый из нас делаем для этого все, что нужно и сделает еще больше, а потом еще больше!

– написал на личной странице в инстаграмме PROBASS.

В видеоролике диджеев можно увидеть невероятные кадры мирных городов Украины до российского вторжения. Между ними выныривают видео обороны украинских военных и эвакуации мирных жителей. Украина сопротивляется до конца – именно такой месседж прослеживается во всем видеоклипе песни.

"У нас много земли, урожай подсолнечника будет рекордным! Мы знаем всю правду! Правда, знает нас! С нами Бог! Слава Украине, слава нации, слава ВСУ!", – добавил PROBASS.

PROBASS ∆ HARDI – Настане день: смотреть видео онлайн

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Реакция сети

Фанаты обрадовались новой композиции и в комментариях признались, что она их вдохновила: