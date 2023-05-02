TVORCHI відправилися на Євробачення в Ліверпуль: відео з сюрпризом від Укрзалізниці

У понеділок, 1 травня, гурт TVORCHI разом з командою відправився спочатку у Варшаву, а звідти в Ліверпуль, щоб представити Україну на Євробаченні-2023. На київському вокзалі на них чекав сюрприз від Укрзалізниці.

TVORCHI вирушили на Євробачення-2023 в Ліверпуль

У Велику Британію TVORCHI та команда Суспільного відправилася з залізничного вокзалу в Києві. З цієї нагоди напрямок "Київ – Варшава" на 1 колії замінили на "TVORCHI – Євробачення", а під час відправлення потягу ввімкнули їхню конкурсну пісню Heart of Steel.

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Бажаємо хлопцям успіху та перемоги, і вже готові безпечно доставити кришталевий мікрофон до столиці, як і минулого року. Автограф-сесія для пасажирів поїзда – як спонтанний бонус від Джеффрі та Андрія,

– поділилися в Укрзалізниці.

TVORCHI на київському вокзалі / Фото з фейсбуку Укрзалізниці

TVORCHI на київському вокзалі / Фото з фейсбуку Укрзалізниці

"Вітаємо вас на рейсі Укрзалізниці "Київ – Варшава". Ми ваші попутники до Польщі, звідки відправимося в Ліверпуль", – оголосили Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні в потязі й радо фотографувалися з фанами, роздавали автографи. Він був по-справжньому зірковий, адже разом з хлопцями їхали Олександра Заріцька з гурту KAZKA та Alekseev, а костюми їм на платформу приніс сам дизайнер Іван Фролов.

Наша велика подорож до Ліверпуля почалась! І два тижні найшаленішої підготовки до Євробачення. Дякуємо Укрзалізниці, ви любов,

– прокоментували TVORCHI в інстаграмі.

До речі, перед поїздкою в Ліверпуль TVORCHI встигли зустрітися з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком. Судячи з фейсбук-допису, на зустрічі був продюсер гурту Петро Заставний.

"Побажав хлопцям успіхів на Євробаченні в Ліверпулі. Вчора ввечері TVORCHI вже відправились в подорож, щоб представити нашу країну на конкурсі. Вже днями стартує серія заходів у Ліверпулі, присвячених Євробаченню-2023 під українським та британським прапорами", – підписав Ткаченко фото зі свого кабінету.

TVORCHI з Олександром Ткаченком / Фото з фейсбуку міністра