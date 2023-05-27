TVORCHI розігрують прапор України з підписами учасників Євробачення-2023: як взяти участь

Гурт TVORCHI, який представляв України на Євробаченні-2023, виставив на аукціон прапор з підписами учасників конкурсу. Музиканти цьому хочуть зібрати кошти для допомоги дітям.

Цю новину український гурт повідомив у соцмережах. Артисти закликали фанатів допомогти малечі, яка народилася під час війни з вадами серця. За виручені з аукціон кошти вони придбають інкубатори інтенсивної терапії для дітей.

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На аукціоні TVORCHI розігрують український прапор з підписами зірок, які брали участь у Євробаченні-2023. Знаменитості навіть показали, як він виглядає. Крім того, вони розіграють особисте вітання та музичний сюрприз.



TVORCHI виставили на аукціон прапор України / Фото з їх інстаграму

Зазначимо, що крім України, свій підпис на прапорі залишили учасники таких країн:

Фінляндії – Käärijä,

Італії – Марко Менгоні,

Литви – Моніка Лінкіте,

Польщі – Бланка,

Іспанії – Бланка Палома,

Вірменії – Brunette,

Франції – La Zarra,

Німеччини – гурт Lord Of The Lost,

Норвегії – Алессандра Меле,

Португалії – Mimicat.

Щоб поборотися за нього, потрібно задонатити 24 долари на "Небайдужі діти, що рятують серця" за посиланням. Тобто виграти може кожен охочий, задонативши близько 900 гривень.

Наш великий благодійний збір на інкубатори для дитячих сердець добігає кінця, тому прикладемо разом максимум зусиль. А ми вас заохотимо. Розіграші триватимуть лише 3 дні – до 28 травня включно. Переможців оберемо випадковим методом,

– написали TVORCHI.

Нагадаємо, що гурт "Творчі", до якого входять Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні, посіли на Євробаченні-2023 6 місце з піснею Heart of steel. Цей трек натхненний подіями на "Азовсталі" й народився навесні 2022 року. На сцені Євробачення гурт показав оновлений номер – він став більш динамічним. Це гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей із хореографією.

Водночас перед самим виступом TVORCHI на конкурсі в Україні оголосили повітряну тривогу, а невдовзі стало відомо, що російські окупанти обстріляли рідне місто учасників – Тернопіль. Артисти під час прямого ефіру з'явилися в кадрі з табличкою, на якій було написано назву міста.