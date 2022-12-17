Незважаючи на те, що перемогу на Нацвідборі Євробачення-2023 пророкували Jerry Heil, судді та глядачі вирішили по-іншому. Україну після перемоги на конкурсі Kalush Orchestra у Британію поїде представляти гурт TVORCHI.

Важливо TVORCHI перемогли у Нацвідборі на Євробачення-2023

Виконавці виступили в епатажних образах під номером 10, закривши десятку виступів у прямій трансляції 17 грудня. Конкурс проходив у київському укритті, проте це не завадило українцям пройнятись духом Євробачення та зробити свій вибір.

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: TVORCHI – Heart of Steel

Зверніть увагу Результати голосування фіналу Національного відбору на Євробачення-2023

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