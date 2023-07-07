TVORCHI оголосили тур містами України: де й коли відбудуться концерти
Джерело:TVORCHI
Український гурт TVORCHI потішив фанів радісною новиною. Музиканти їдуть у свій перший тур містами України. Під час виступів лунатимуть як хіти артистів, так й нові треки.
TVORCHI, які цього року представили Україну на сцені "Євробачення", анонсували, що в рамках туру виступлять в 11 містах. Перший концерт колективу відбудеться вже 16 липня у Луцьку.
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Тур музичного дуету містами України
Тур називається Heart of Steel. За словами артистів, це подяка усім українцям за підтримку одне одного, сталеві волю і серця, за допомогою яких сьогодні кожен бореться на своєму місці.
Ми в несамовитому передчутті зустрічі з вами, з кожним у вашому місті. Хочемо, щоб ці вечори залишились в пам'яті надовго та розрадили вас у цей час. Для наших особливих зустрічей майже у кожному місті туру ми обрали театри, де в камерній та навіть інтимній атмосфері будемо з вами віч-на-віч,
– зазначили учасники гурту.
На концертах прозвучать усі хіти артистів, серед яких: "Не танцюю", Believe, "Мова тіла", Bonfire та нові треки.
Відомо, що Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні планують відвідати: Луцьк, Ужгород, Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернівці, Чернігів, Черкаси, Житомир, Тернопіль, Одесу та Вінницю.
Афіша концертів / Фото прес-служби колективу
Квитки на концерти туру TVORCHI Heart of Steel можна придбати на Concert.ua: https://concert.ua/uk/search-result?query=Tvorchi
Що відомо про TVORCHI
Тернопільський музичний гурт заснували у 2018 році саунд-продюсер Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні. Менеджером гурту є блогер та ресторатор Петро Заставний.
Перший трек музикантів під назвою Slow світ побачив у 2017 році. Пізніше вони випустили свій другий сингл You. Поступово артисти створювали музику, яка отримувала хороший фідбек від слухачів. Зокрема, найпопулярнішими були треки Believe і "Не танцюю", кожна з яких зібрала понад два мільйони переглядів на ютубі.
Так, у лютому 2020 року гурт презентував пісню Bonfire, з якою вони виступили на нацвідборі "Євробачення-2020". Відомо, що учасники гурту присвятили трек проблемам екології. Ця пісня стала найпопулярнішою на європейській платформі Deezer.
Того ж року гурт TVORCHI отримав музичну премію Золота Жар-птиця у номінації ІНДІ. А також випустив третій альбом під назвою 13 Waves, який отримав понад два мільйони прослуховувань на музичних платформах за тиждень.
У 2021 році музичний дует взяв участь в українській музичній премії YUNA-2021, де виборов перемогу у номінаціях "Найкращий попгурт", "Найкращий альбом" і "Найкращий електронний хіт".
У 2023 році на колектив переміг у нацвідборі з піснею Heart of Steel. За учасників проголосували понад 166 тисяч осіб. До слова, музична композиція про сталеве серце була натхненна подіями на "Азовсталі" й народилася навесні 2022 року. Український гурт TVORCHI автоматично потрапив у фінал "Євробачення" на правах країни-переможниці, адже минулого року перемогу на конкурсі здобули Kalush. TVORCHI на сцені в Ліверпулі виступили під 19 номером й посіли шосте місце.