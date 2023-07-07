TVORCHI оголосили тур містами України: де й коли відбудуться концерти

Український гурт TVORCHI потішив фанів радісною новиною. Музиканти їдуть у свій перший тур містами України. Під час виступів лунатимуть як хіти артистів, так й нові треки.

TVORCHI, які цього року представили Україну на сцені "Євробачення", анонсували, що в рамках туру виступлять в 11 містах. Перший концерт колективу відбудеться вже 16 липня у Луцьку.

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Тур музичного дуету містами України

Тур називається Heart of Steel. За словами артистів, це подяка усім українцям за підтримку одне одного, сталеві волю і серця, за допомогою яких сьогодні кожен бореться на своєму місці.

Ми в несамовитому передчутті зустрічі з вами, з кожним у вашому місті. Хочемо, щоб ці вечори залишились в пам'яті надовго та розрадили вас у цей час. Для наших особливих зустрічей майже у кожному місті туру ми обрали театри, де в камерній та навіть інтимній атмосфері будемо з вами віч-на-віч,

– зазначили учасники гурту.

На концертах прозвучать усі хіти артистів, серед яких: "Не танцюю", Believe, "Мова тіла", Bonfire та нові треки.

Відомо, що Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні планують відвідати: Луцьк, Ужгород, Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернівці, Чернігів, Черкаси, Житомир, Тернопіль, Одесу та Вінницю.



Афіша концертів / Фото прес-служби колективу