Ця війна для того, щоб ви боялися, – Антон Птушкін звернувся до росіян через ситуацію в Україні

Український тревел-блогер Антон Птушкін звернувся до росіян. Він родом з Луганська й наголосив, що ці 8 років не мовчав, а показував прихильникам світ. І хотів, щоб вони теж могли мандрувати. Однак влада вирішила, що так не можна.

Саме російська влада, президент ізолювали Росію від цивілізованого світу. Мільйони росіян стали вигнанцями. Антон Птушкін наголосив, що після цієї війни Україна стане ще вільнішою, а у росіян буде клеймо війни на покоління.

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Звернення Антона Птушкіна до росіян

"Де я був ці 8 років? Я родом з Луганська, прожив там більшу частину життя. Луганськ – це мій дім, який у 2014 році в мене забрали. У вас колись забирали дім? Уявіть, що місто, де ви колись ходили до школи, навчалися в університеті, працювали, проводили вечірки, де було багато всього, що ви любили, за декілька тижнів перестало бути вашим. Поїхали майже всі друзі, майже всі, кого я знав. Замість них приїхали люди на військовій техніці. Після цього спогади про Луганськ, його людей викликали лише біль.

Для мене люди Донбасу – це не пропагандистський образ розп'ятого хлопчика, а реальні люди. Мої рідні, друзі, знайомі. Частина з них у 2014 році поїхала, щоб побудувати нове життя, а частина залишилася, бо не змогла поїхати або не захотіла. Зараз погано всім – і тим, хто поїхав, і тим, хто залишився. І мені шкода всіх, щоб ви там не казали про 8 років.

Саме час поставити вам питання про фашистів. Як ви знаєте, я уродженець Донбасу, говорю та створюю контент російською мовою, нещодавно поселився в центрі Києва. За всі ці роки я жодного разу не зіткнувся з відкритою агресією на свою адресу. За 10 років життя в Києві точно можу сказати, що неонацистів значно простіше побачити на федеральних каналах, ніж на вулицях Києва.

Міфи про притиснення російськомовного населення в Україні та фашистів при владі – це брехня, яку тисячу разів повторили російські ЗМІ. Але від цього вона не стала правдою. Вона залишилася брехнею, в яку багато з вас повірили та досі вважають істиною. Але це не так.

Ця брехня зараз набуває нових форм. Зараз нею намагаються виправдати захист російськомовних жителів Донбасу, бомбардування Харкова та Маріуполя. Міст, більшість населення яких розмовляє російською. Їхні жителі ніколи не були бандерівцями чи неонацистами. Зараз всі вони є жертвами війни, яку розв'язала ваша влада. Сподіваюся, вже ніхто не вірить в "спецоперацію"?

Чому я мовчав усі ці 8 років? Я не мовчав, а мандрував світом, розповідав про нього і показував його вам. Я хотів, щоб ви, як і я, побачили його. Але ще більше хотів, щоб ви самі почали мандрувати та пізнавати світ. Щоб побачили, який він різний, багатонаціональний, як в ньому люди можуть жити разом, на загальне благо. Не захоплювати чужі території з допомогою армії, а розвивати власні.

Для мене мандрівки – це синонім сучасної людини, бо вони дають можливість розвиватися та порівнювати. Як сказав Ірвін Велш (шотландський письменник, – 24 канал), Тільки в той момент, коли ти починаєш мандрувати світом, розумієш, що не так з тим місцем, де ти народився і виріс.

У мандрівках є можливість зрозуміти, чого не вистачає і що треба поміняти у твоїй власній країні. Не хочу нікого лякати, але вам вже не можна порівнювати. Вам навіть не можна висловлювати власну думку. Так за вас вирішили влада та президент. А 24 лютого він вирішив, що й нам так не можна. Прикриваючись брехнею, наказав бомбити Україну. "Зелені чоловічки", російських військ немає на Донбасі, Росія не нападатиме на Україну, у "спецоперації" не беруть участь строковики – брехня. Що б вам не казали телеведучі, ця війна для того, щоб ви боялися. Щоб вам не було з чим порівнювати.

Майже весь вільний світ засудив цю війну. Навіть нейтральна Швейцарія, що взагалі безпрецедентно. Росію в цьому конфлікті підтримали лише 4 країни: Білорусь, КНДР, Сирія, Еритрея. Будьмо чесними, для Еритреї це піар-хід, щоб увесь світ нарешті запам'ятав її назву. Тоді у вас не закралася думка, може Росія щось робить не так? А після того, як десятки компанії, незважаючи на збитки, пішли з країни, щоб не заплямовувати репутацію, нічого не відчули?

У цьому сенсі Путін вже переміг. Тепер вам ще складніше подорожувати, вас ще більше пригноблюють. Ціле покоління росіян, можливо, більше ніколи не виїде за кордони Росії. Ціле покоління росіян житиме з клеймом цієї війни. Можливо, зараз ви цього не усвідомлюєте, але так і буде. Бо ця війна не є визвольною. Вона злочинна. Причина, чому вона почалася, вже в минулому. Зараз погано всім сторонам конфлікту. Україну ця війна зробить ще сильнішою та вільнішою. Але за це ми, скоріше за все, заплатимо безмежно велику ціну. Що буде з вами – вирішувати вам", – сказав Птушкін.

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