На церемонії Греммі покажуть спеціальний сегмент про війну в Україні

Церемонія нагородження преміями Греммі відбудеться вже цієї ночі – з 3 на 4 квітня. Найперші зірки США та інших країн зберуться, аби отримати нагороди. Саме там їм та мільйонам телеглядачам покажуть фрагмент про російсько-українську війну.

Ініціатор та організатор нагороди Греммі, Академія звукозапису (Recording Academy) заявила, що на церемонії нагородження темі війни в Україні буде присвячено "спеціальний сегмент".

До слова Греммі-2022 вперше відбудеться не в Лос-Анджелесі: місце та дата проведення церемонії

Цей сегмент підвищить поінформованість про ситуацію в Україні та надасть глядачам можливість вжити заходів та зробити свій внесок у глобальну кампанію Stand Up For Ukraine,

– йдеться у пресрелізі Академії.

"Ми вбиті горем через ситуацію в Україні, але, як і раніше, зворушені стійким духом, який проявляється там щодня. Ми сподіваємося, що цей сегмент надихне нашу світову аудиторію на участь у підтримці цих найважливіших гуманітарних зусиль", – заявив генеральний директор Recording Academy Гарві Мейсон-молодший.

Зазначимо, що Академія звукозапису співпрацює з Global Citizen (організацією для подолання бідності) та її кампанією зі збору коштів "Stand Up For Ukraine". Варто додати, що на Греммі-2022 також виступить українська поетеса, сценаристка та драматургиня Любов Якимчук. Вона зачитає на церемонії вірш зі своєї збірки "Абрикоси Донбасу".

Варто лише здогадуватись, про що саме згадають у сегменті про Україну на церемонії Греммі, адже на Оскарі на ситуацію відреагували лише хвилиною мовчання та підтримкою українцям. Проте не згадали винного у війні – Росію. Також Американська кіноакадемія не хотіла показати звернення Зеленського до США та громадськості.