Це великий стрес, – Міка Ньютон розповіла про сестру в ЗСУ та батьків, яких перевезла до США

Міка Ньютон емігрувала до США 11 років тому, тоді як уся її сім'я залишилася в Україні. Через війну зірка забрала батьків і племінницю до себе в Лос-Анджелес, адже піклуватися про них було нікому, сестра співачки в ЗСУ.

Рідна сестра Міки Ньютон Лілія служить з 17 років. Зараз вона не на фронті, а у Львові, однак, за словами знаменитості, теж воює, тож не має часу ані на доньку, ані на літніх батьків.

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Міка Ньютон про сестру в ЗСУ

Моя сестра в ЗСУ вже 24 роки, вона майор української армії, тому дивитися за моїми рідними вже не було кому. Ліля подзвонила, сказала: "Слухай, забирай. У мене часу нема ні на що. Я буду тут тільки переживати, де вони, що вони",

– зізналася Міка Ньютон.

На наступний день після цієї розмови співачка купила квитки й полетіла в Польщу, де вже були рідні. Там вона волонтерила – збирала гроші, допомагала біженцям з документами, а через три тижні забрала сім'ю до США.

Як батькам Міки Ньютон живеться у США

16-річна племінниця Міки Ньютон швидко адаптувалася до життя у США – вчить мову та продовжує навчатися дистанційно. Тоді як батьки дуже сумують за домом.

Дуже важко, коли тобі вже 60+, коли в тебе є своя хата, але ти з однією маленькою сумочкою на двох опиняєшся в іншій країні, хоча цього не планував. Ще й англійську треба вчити. Це великий стрес,

– заявила артистка.

"Усі, з ким я говорю, усі хочуть додому. Ніхто не хоче залишатися", – наголосила співачка. Її батьки теж чекають перемоги й планують повертатися в Україну.

"Завжди всі думають, що в Америці дуже легко. Всі туди їдуть, і зразу починають гроші мішками збирати. Не знаю, звідки це пішло. Ті, хто переїжджають сюди, не можуть одразу працювати, жити дорого. Однокімнатна квартира більш-менш нормальна – від двох тисяч доларів", – додала Міка Ньютон.