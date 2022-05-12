Родная сестра Микки Ньютон Лилия служит с 17 лет. Сейчас она не на фронте, а во Львове, однако, по словам знаменитости, тоже воюет, поэтому не имеет времени ни на дочь, ни на пожилых родителей.

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Мика Ньютон о сестре в ВСУ

Моя сестра в ВСУ уже 24 года, она майор украинской армии, поэтому смотреть за моими родными уже было некому. Лиля позвонила, сказала: "Слушай, забирай. У меня времени нет ни на что. Я буду здесь только переживать, где они, что они",

– призналась Мика Ньютон.

На следующий день после этого разговора певица купила билеты и улетела в Польшу, где уже были родные. Там она волонтерила – собирала деньги, помогала беженцам с документами, а через три недели забрала семью в США.

Как родителям Мики Ньютон живется в США

16-летняя племянница Мики Ньютон быстро адаптировалась к жизни в США – учит язык и продолжает учиться дистанционно. В то время как родители очень скучают по дому.

Очень тяжело, когда тебе уже 60+, когда у тебя есть свой дом, но ты с одной маленькой сумочкой на двоих оказываешься в другой стране, хотя этого не планировал. Еще и английский нужно учить. Это большой стресс,

– заявила артистка.

"Все, с кем я говорю, все хотят домой. Никто не хочет оставаться", – подчеркнула певица. Ее родители тоже ждут победы и планируют возвращаться в Украину.

Всегда все думают, что в Америке очень легко. Все туда едут, и сразу начинают деньги мешками собирать. Не знаю, откуда это пошло. Те, кто переезжают сюда, не могут сразу работать, жить дорого. Однокомнатная квартира более или менее нормальная – от двух тысяч долларов", – добавила Мика Ньютон.