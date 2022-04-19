Це ракетний тероризм, – Святослав Вакарчук був у Львові в день обстрілів

Музикант Святослав Вакарчук 18 квітня був у рідному Львові. Саме в цей день у місто прилетіли російські ракети, які забрали життя цивільних людей. Святослав наголосив, що це не військова операція, а ракетний тероризм.

Щодня росіяни обстрілюють українські міста. Вони починають звіріти, розуміючи, що програють. І через це гинуть наші військові та мирні люди. 18 квітня ракети прилетіли до Львова.

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Святослав Вакарчук прокоментував обстріл Львова

Артист після обстрілів зняв відео в рідному місті. Похмура погода передала весь той сум і біль, який є в українців зараз.

Я у своєму рідному Львові. Позаду граються діти. Здавалося б, чудовий весняний день. Але день не чудовий, бо вже зранку до Львова прилетіли ракети. Є жертви. Та ж сама історія сталася вчора у Харкові. Така сама історія стається щодня у різних селах та містах України. Це не військова операція. Це ракетний тероризм,

– наголосив музикант.

Російські орки прагнуть залякати цивільне населення. Думають, що можуть зробити це обстрілами. Та насправді вони лише згуртовують українців: "І разом із ЗСУ ми зробимо усе, щоб вигнати ворога з нашої землі якомога швидше. Ті, хто роблять ці злочини, обов'язково відповідатимуть. І кара прийде скоро".

Святослав Вакарчук про обстріл Львова: дивіться відео онлайн

У коментарях шанувальники підтримують лідера "Океану Ельзи".