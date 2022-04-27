Це просто клоуни, – Позитив про чоловіків, які в час війни намагаються виїхати з України

Співак Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) у час війни залишається в Україні. Він навіть не розглядає варіант виїзду за кордон. Зазначає, що й тут є що робити.

Як тільки Росія почала повномасштабну війну, Позитив вирішив, що залишається в Україні. Він навіть не думав дізнаватися, як і куди можна виїхати.

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Що Позитив думає про чоловіків, які намагаються виїхати

Артист наголосив, що не виїжджатиме з країни й нікому не радить робити це. Ще на початку війни зрозумів, що залишатиметься в Україні незважаючи на ситуацію.

Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно. Родичі Софії Ротару намагалися виїхати. Маю багато знайомих, які на кордоні з Молдовою, то казали: "Є багато різних історій про ваших артистів",

– розповів Олексій.

Зараз чоловік допомагає українським військовим. Також він підтримує тих, хто вимушено покинув рідні домівки, переїхав на захід України. Нещодавно чоловік організовував концерт для дітей з зони бойових дій, які тимчасово проживають у Львові.

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Зазначимо, чимало відомих чоловіків, які раніше виступали на концертах, грали в театрі та кіно, зараз взяли зброю до рук. Актори, артисти, режисер, ведучі та інші вступають до територільної оборони та Збройних Сил України. Хто зі знаменитостей став на захист держави – дізнавайтеся за посиланням.