Це не туристична поїздка, – солістка гурту KAZKA виїхала у США

Лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька покинула Україну та приїхала до Сполучених Штатів. Зірка пояснила, що буде представляти свою країну під час війни та говорити про неї.

Солістка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька після початку повномасштабної війни виїхала на Закарпаття, де плела маскувальні сітки та збирала кошти для ЗСУ. Тепер вона перебуває у США.

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Олександра Заріцька виїхала за кордон

Артистка пояснила, чому вирішила покинути Україну та самостійно приїхати до Сполучених Штатів.

Зараз я в США, і це не туристична поїздка. Я приїхала сюди, аби представити Україну в рамках конференції та музичного фестивалю SXSW в Остіні, і для мене це можливість розповісти всю правду про жахливий російський терор в Україні,

– розповіла Заріцька.

Олександра додала, що вся її команда залишилась в Україні. Дмитро Мазуряк та Микита Будаш долучилися до тероборони й волонтерів.



"Ми довго радилися і прийняли спільне рішення. Я поїхала до Америки сама. Я хочу, щоб наш голос було чути. Я хочу, щоб Україну чули й знали правду. Бо кожен голос зараз може стати вирішальним. Я впевнена, що мій голос тут може допомогти пришвидшити перемогу України й вплинути на важливі рішення", – зауважила виконавиця.



Заріцька з Чарлі Секстоном / Фото з інстаграму гурту KAZKA

Що Заріцька робить у Штатах

Співачка вже дала інтерв'ю багатьом виданням – Wall Street Journal, Billboard, Austin American statesman, Texas monthly, яким розповіла правду про війну проти України. Також вона заспівала пісню Боба Ділана Masters of War під акомпанемент його гітариста Чарлі Секстона.



"Я буду зустрічатися з великою кількістю волонтерів, українською діаспорою, людьми, які допомагають Україні тут в США. Я триматиму вас в курсі. Вірю, що коли ми будемо голосно говорити про все те, що відбувається зараз в нашій з вами країні, говорити правду, у нас є шанси, що нас почують, Україну почують ті, хто ухвалюють важливі рішення", – підсумувала Олександра.



Заріцька з Чарлі Секстоном / Фото з інстаграму гурту