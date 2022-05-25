Це не піар, – Ектор Хіменес-Браво розпочав військову підготовку і розповів, чи вступатиме до ЗСУ

Ектор Хіменес-Браво, який родом з Колумбії, зараз мешкає в Києві. Він неодноразово наголошував, що Україна – його другий дім, який він не залишить. Щоб вміти захищатися, чоловік відправився на тренування з військової справи.

Ектор Хіменес-Браво вже громадянин України. Він є бізнесменом, лідером думок, мешкає у приватному будинку в Ірпені. Це місто, яке перебувало в окупації, і кухарю стало страшно за своє життя та життя рідних, коли він уявив, що 24 лютого міг бути вдома.

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Ектор Хіменес-Браво навчається військової справи

В Україну кухар з Колумбії приїхав 13 років тому. Тоді він закохався в нашу державу, людей, менталітет. Тому в надзвичайно складний час війни він не їде з України, але й не засуджує тих, хто виїхав. Ектор підкреслив, що кожен допомагає як може.

Щоб вміти захищатися, чоловік розпочав навчання військової справи: "Вважаю, якщо кожен в Україні пройде такий курс, то Росія сюди більше не прийде. Бо як можна зайти в країну, де половина населення можуть вбити при патрулюванні чи розгоні мітингів? Орки звісно тупі, але не настільки".

Ектор зізнався, що йому сумно від того, що кулінар та зірка телебачення замість створення чогось прекрасного у 21 столітті має навчатися військової справи.

Це не піар. Я не планую вступати до ЗСУ чи ТрО та їздити по блокпостах для фотосесій. Я не ношу з собою автомат і не знімаю відео "для галочки". Це моє життя, яке я хочу захистити. Транслюю вам свої думки та позицію. Впевнений, що кожен українець має задуматися про це, оскільки орки можуть повернутися у ваш дім. Тоді ми вже зустрінемо їх по-іншому,

– поділився Ектор.

Кулінар додав, що ЗСУ захистять від ракет, а кожен українець має бути готовий до зустрічі з ворогом на подвір'ї свого будинку.

"Ми не хотіли цієї війни. Я не хотів вчитися стріляти. Наші люди не хотіли ховати своїх близьких у дворі під обстрілами. Тому ми маємо згуртуватися, а не жалітися на владу. Нас – 40 мільйонів, а керівництва – кілька сотень. Жодна країна, крім США (напевно), не була б готова до війни з Росією. Скільки б грошей ми не виділяли на армію, яка б корупція не була в країні. Найголовніше, що зараз влада працює дуже круто. Ми переможемо, якщо будемо єдині та не нитимемо. Слава Україні! Слава усім Героям!", – підсумував Хіменес-Браво.



Ектор Хіменес-Браво зі зброєю / Фото з інстаграму кулінара

Також кулінар опублікував відео з навчання. Він показав, як разом з іншими чоловіками вчився стріляти та володіти зброєю.

Ектор Хіменес-Браво вчиться стріляти: дивіться відео онлайн