Це наче червона ганчірка, – Андрій Бєдняков пояснив, чому росіянам "підгорає" через Маріуполь

Тревел-ведучий Андрій Бєдняков родом з міста-героя Маріуполя, яке російські окупанти нещадно рівняють з землею. Зірка вважає, що така ненависть у Кремлі з трьох причин, одна з яких – незламний полк "Азов".

За 84 дні війни Маріуполь не здався, а героїчно, з останніх сил тримає оборону. Як передає пресслужба "Нового каналу", Андрій Бєдняков припустив, чому всі росіяни з такою ненавистю та жорстокістю ставляться до міста та його жителів.

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Чому росіянам "підгорає" через Маріуполь

Напевно, по-перше, місто не скорилось 2014 року. Його звільнили від утворення тих самопроголошених формувань, які намагалися зробити Маріуполь теж частиною цих "республік". По-друге, "Азов". Для них це наче якась "червона ганчірка". І, по-третє, наші воїни просто так не віддадуть цю територію,

– висловився Андрій Бєдняков.

До слова, раніше росіяни закидали ведучому "зраду свого міста". Тоді він казав, що українець і не має ніякої іншої Батьківщини: "До Маріуполя ми повернемося. Як і в Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Нову Каховку та інші міста нашої країни".

Андрій Бєдняков / Фото з пресслужби Нового каналу

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Андрій Бєдняков про Маріуполь до окупації

Водночас Андрій Бєдняков вважає, що Маріуполь нескорений не лише через полк "Азов", а й через самих маріупольців. Адже, як запевняє зірка, за останні вісім років свідомість багатьох з них перевернулася, "русского міра" вони точно не чекали.

"Я особисто бачив, скільки людей змінилися за цей час. Знав достатньо тих, хто казав, що потрібно було і їм "туди" приєднатись, а потім поступово змінили свою думку. Спочатку ж ніхто не розумів нічого, думали, що все буде добре, потім подивилися, що сталося з Донецьком, і зрозуміли, що туди не хочуть. Це я кажу про своїх знайомих, сусідів. Таких людей вистачало", – зізнався телеведучий.

З особливим трепетом Бєдняков згадує молодь Маріуполя, яка після подій 2014 року не розлучалася з патріотичною символікою України.

Якось зайшов у клуб, який тоді якраз відкривався, і там було дуже багато молоді. І в кожного другого, напевно, на чохлі телефона – символіка України. Я був шокований. Не міг собі таке уявити. І це так класно,

– пригадав Бєдняков.