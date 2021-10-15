Це кохання: перший рік подружнього життя Володимира Остапчука і Христини Горняк у фотографіях

Ведучий Володимир Остапчук і нотаріус Христина Горняк одружилися 15 жовтня 2020 року. За цей час їхні стосунки стали ще міцнішими. Закохані часто подорожували, організовували один для одного свята тощо. Яким був їхній перший рік подружнього життя – дізнавайтеся у фотодобірці Showbiz 24.

Історія кохання Христини та Володимира розпочалася 19 серпня 2019 року в Італії. Тоді Горняк прийшла на весілля до друзів, де Остапчук був ведучим. Після короткого спілкування вони попрощалися та деякий час не бачилися.

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Почуття виникли під час другої зустрічі. Володимир брав участь у "Танцях з зірками", а Христина прийшла на прямий ефір. Після цього були тижні листувань, дружнє спілкування, перше побачення та романтична подорож в Париж.

Закохані довго приховували свої стосунки й лише у травні 2020 року Остапчук офіційно представив громадськості обраницю. Вони разом провели карантин, Христина познайомилася з дітьми коханого від першого шлюбу. А в серпні 2020 року, у річницю знайомства, Остапчук освідчився їй під час водної прогулянки Босфором у Стамбулі.

Спершу весілля планували на вересень, однак наречені захворіли на коронавірус і святкування довелося перенести. Яким був один з найважливіших днів у житті Володимира та Христини, а також перший рік подружнього життя, – дивіться далі.

Володимир Остапчук і Христина Горняк один рік у шлюбі: фотодобірка / Фото з інстаграму Христини Горняк