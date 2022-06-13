"Це був контракт": як мережа реагує на розрив Анни Богдан і Михайла Заливаки з "Холостяка-11"

Головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан розійшлися. Чимало прихильників реаліті-шоу не вірять в те, що стосунки пари були справжні, а не сценарієм.

Михайло Заливако та Анна Богдан були разом понад рік. Вони подорожували, знімалися у романтичних фотосесіях. Однак стосунки не мають щасливого продовження. Дівчина повідомила, що тепер вона та Михайло не пара.

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"Усе відбувалося за сценарієм": як реагує мережа

Користувачі мережі активно коментують публікацію Анни, де вона повідомила про розрив. Багато з них не вірять, що почуття між Богдан і Заливакою були справжніми. Ще після фіналу, коли Михайло обрав Анну, а не Юлю "Зайку", шанувальники реаліті-шоу були приголомшені, адже не вірили, що вони кохають один одного.

Тепер підписники дівчини зазначають, що ці стосунки, скоріш за все, розвивалися за сценарієм творців "Холостяка".

"Час контракту закінчився і все".

"Все за сценарієм. Мішина грала на публіку, що любов неземна, і ця така сама. Цікаво, скільки доплачують за цей спектакль після закінчення проєкту?".

"Одразу було зрозуміло, що вся історія кохання – піар і видумка, щоб підвищити свою популярність. Ви перегравали, граючи закоханих".

"Нічого дивовижного. Всі пари проєкту "Холостяк" через певний час розлучаються. Скільки сезонів "Холостяка" і лише одна пара справді створила сім'ю".

"У них у всіх після шоу кохання триває, поки контракт не закінчиться".

"Це був контракт. Нічого дивного".

Коментарі під дописом Анни Богдан / Скриншоти з інстаграму Богдан

Та є й ті шанувальники, які закликають Анну та Михайла помиритися, адже вони були дуже гарною парою.

"Ви не можете просто так здатися. Можливо, просто потрібен час".

"Дуже шкода. Я так вірила у вашу пару, так все було гармонійно. Не знаю причину, але справжня любов не минає. Якщо є ще хоч малесенька іскорка, боріться один за одного".

"Не може бути. Я не вірю, не хочу в це вірити".

"Я думала, що ви готуєтеся до весілля. Таке собі затишшя перед бурею. Чудова була б пара і сім'я".

"Дуже шкода, ви чудова пара. Сподіваюся, це ще не остаточне рішення".

Коментарі під дописом Анни Богдан / Скриншоти з інстаграму Богдан

В ефірі показали вже 11 сезонів шоу "Холостяк". 4 березня 2022 року мала відбутися прем'єра 12 сезону, однак через війну її перенесли на невизначений час. Лише пара, яка склалася у фіналі 9 сезону, створила сім'ю. Головний герой Нікіта Добринін одружився зі своєю обраницею Дашею Квітковою. Зараз подружжя виховує сина Лева.