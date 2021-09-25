57-річний Віллі Гарсон тривалий час боровся з раком підшлункової залози. Він нікому не розповідав про свій діагноз, тому смерть зірки шокувала його колег і прихильників.

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У телесеріалі "Секс і місто" Віллі Гарсон зіграв найкращого друга Керрі Бредшоу – Стернфорда Бленча. Віллі з'являвся на екранах разом із Сарою Джессікою Паркер у всіх шести епізодах, а також знімався у продовженні стрічки, прем'єра запланована на 2022 рік.

Сара Джессіка Паркер не одразу прокоментувала смерть друга. Протягом трьох днів вона зберігала мовчання й досі не може повірити в те, що втратила Віллі.

Сара Джессіка Паркер про Віллі Гарсона

Акторка опублікувала зворушливий допис на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилася серією архівних фото, на яких зображена з Гарсоном на зйомках епізодів "Сексу і міста".

Сара та Віллі завжди щиро усміхалися. Їхня дружба на екранах переросла в дружбу у реальному житті. Протягом 30 років актори багато часу проводили разом. Зірка зізналася, що сумуватиме за другом у всьому.

Сара Джессіка Паркер і Віллі Гарсон / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Сари Джессіки Паркер:

Це було нестерпно. Іноді мовчання – це твердження. Про силу тяжіння. Туга. Величина втрати 30-річної дружби. Справжня дружба з таємницями, пригодами, спільною професійною родиною, правдою, концертами, подорожами, обідами, нічними телефонними дзвінками, взаємною відданістю батьківству та всіма душевними болями й радістю. Вони супроводжують урочистості, розчарування, страх, лють і роки, проведені на знімальних майданчиках (особливо у квартирі Керрі), сміючись до пізньої ночі як Стенфорд і Керрі, так і Віллі та Сі Джей.

Віллі. Я буду сумувати за тобою у всьому. І повторимо наші останні спільні моменти. Я перечитаю кожен текст з твоїх останніх днів і покладу на перо наші останні дзвінки. Твоя відсутність – кратер, який я наповню благословенням цих спогадів і всіх тих, які ще перебувають у заглибленнях, які ще випливуть на поверхню. Божої швидкості, Віллі Гарсоне.