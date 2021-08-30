Тримаєш у тонусі, – Лілія Ребрик привітала доньку з днем народження

Відома українська акторка Лілія Ребрик святкує день народження старшої доньки Діани. Дівчинці виповнилося 9 років. Зіркова матуся присвятила доньці зворушливий допис.

Успішна українська акторка Лілія Ребрик сьогодні, 30 серпня, влаштовує свято з нагоди 9-річчя старшої доньки Діани. У день народження дочки зірка опублікувала в мережі милий допис.

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Лілія Ребрик привітала доньку з 9-річчям

Знаменитість зворушливо привітала доньку з днем народження. Вона наголосила, що Діана робить зіркових батьків найщасливішими, а також тримає їх у тонусі.

Лілія Ребрик опублікувала рідкісне фото дівчинки. На фото Діана позує в пишній сукні темного пудрово-рожевого кольору з чорними смужками. Іменинниця розпустила волосся й прикрасила зачіску двома квітками. Також Діана зробила легкий макіяж – схоже, зіркова матуся дозволяє доньці фарбуватися.

Святкування 9-річчя Діани Дикої, ймовірно, пройде в затишному сімейному колі – разом з молодшою сестрою та близькими.

Текст публікації Лілії Ребрик

З днем народження, наша гордість. 9 років! Ти вчиш нас бути батьками, тримаєш нас в тонусі й робиш найщасливішими. Ти така розумничка і така красуня! Донечко, йди тільки вперед, сміливо мрій та нічого не бійся, у тебе завжди за спиною є мама й тато твоя дика сімейка. Ми тебе дуже сильно любимо! Ми в тебе віримо!



Діана Дика / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Шанувальники Лілії Ребрик засипають її доньку компліментами. Також вони долучаються до привітань у коментарях: