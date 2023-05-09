TRI DIRECTION розкрили ексклюзивні деталі підготовки до Євробачення: "Чекає драматичний номер"

Режисерська група TRI DIRECTION цьогоріч працює над номером співачок Alyosha та британської виконавиці Ребекки Фергюсон на Євробаченні. Колектив розповів про специфіку роботи та ексклюзивні подробиці підготовки.

Відома в Україні режисерська група TRI DIRECTION – Наталя Лисенкова, Наталя Ровенська та Марія Григоращенко цього року працюють над номером співачки Alyosha та британської виконавиці Ребекки Фергюсон в рамках Євробачення. З перших вуст 24 Канал дізнався ексклюзивні подробиці про підготовку, специфіку роботи на конкурсі та з якими складнощами зіштовхнулися дівчата у створенні масштабного виступу.

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Група TRI DIRECTION про роботу на Євробаченні

Ви вперше долучилися до роботи над виступом в рамках конкурсу Євробачення? Розкажіть детальніше про співпрацю з Freckled Sky та вашу роль в компанії?

У 2016 році, коли була друга перемога, яку принесла Джамала, і Євробачення проводилось в Україні, команда співачки попросила нашої допомоги з її виступом як переможниці минулого року. Номер вже був готовий, але нас запросили, швидше як експертів, щоб подивитися зі сторони, підказати, які корективи варто внести по світлу та зйомці. Це не було повноцінне наше залучення до Євробачення, але досвід отримали цікавий. А вже сьогодні ми з Freckled Sky безпосередньо створюємо номер при підтримці BBC та UA:PBS. Тому так, в цьому році ми вперше максимально залучені до процесу і створення чогось масштабного в рамках Євробачення.

З Freckled Sky у нас дуже давня історія. Ми знайомі з 2016 року, вони тоді запропонували нам зробити презентацію нової моделі Ferrari в мультимедійному напрямку, і з того часу ми стали партнерами в роботі і друзями у звичайному житті. Наша команда є креативними режисерами у всіх їх проєктах.



Наталія Ровенська / Фото Роман Пашковський

У чому специфіка роботи на Євробаченні? Чи є якісь обмеження?

Якщо розглядати підхід та специфіку роботи на Євробаченні, вони не відрізняються від якихось інших масштабних проєктів, над якими ми працювали. Спочатку нам надіслали творчий бриф, ми почали над ним роботу, потім був захист, де ми презентували ідею.

Єдине, що можна виділити, є два великих організатори, дві різні країни, і це треба враховувати в захисті, вислухати побажання і коментарі з обох сторін, об'єднати все в одне, щоб вийшов достойний та красивий номер. Також треба враховувати, що цей номер будуть дивитися зовсім різні люди, і українці, і європейці, це не обмеження, але наша задача, щоб він був зрозумілий для кожного.

Оскільки проєкт розважальний, не можна використовувати документальні кадри, прямі візуалізації війни, тому нам як режисерам, треба було знайти символи, які також будуть зчитуватися і відображати основний сенс.

Чи стикалися ви вже з якимись проблемами у роботі над номером?

Насправді в будь-якій роботі, це стосується і номерів, і концертів, ти завжди стикаєшся зі складнощами, тому що придумуєш щось в ідеальному світі, де все можливо, а потім зіштовхуєшся з реальністю, до якої маєш адаптуватися, знаходити рішення. В роботі з цим номером була доволі складна історія з пошуком максимально близьких образів, які б донесли те, що ми хочемо сказати, але при цьому не ранили нікого.

Бо насправді основа номера документальна, дуже багато людей зіштовхнулися з тим, що буде показано, зокрема частина нашої команди. Найскладнішим було знайти потрібні слова, коли їх вже немає, щоб розказати історію. Ти вже не можеш підійти до стилістики, візуальної частини, хореографії і костюмів, як це було в січні чи на початку лютого 2022 року. Це вже не просто розважальна історія, а один зі способів донести світу, що відбувається в нашій країні, що відчувають люди і як ми це все переживаємо, а також нашу вдячність.

Якщо казати про більш приземлені речі, то однією з перших завад на шляху цього номеру були технічні обмеження. На початку BBC звернулися за виробництвом мультимедійного інтерактивного номера на проєкційний голографічній сітці та перформерами за нею. Але потім, у міру того, як пропрацьовувалася реальна технічна експертиза, довелося відмовитися від ідеї проєкційної сітки і створити новий сетап цього номеру, який би дозволив нам і технічно реалізувати цю ідею, і не втратити виразності.



Наталія Лисенкова / Фото Роман Пашковський

Ви працюєте над виступом Alyosha та Ребекки Фергюсон. Можете розповісти чого очікувати глядачам?

Глядачам варто очікувати дуже драматичний номер. Після перших репетицій на сцені Євробачення до нас підійшла велика кількість людей сказати, що вони плакали, були дуже розчулені і це неймовірно. Ми, мабуть, вже трохи зачерствілі до цього, напевно, як і всі українці, які зіштовхнулися з війною напряму, як величезна кількість українських жінок, матерів, що були вимушені тікати за кордон в пошуках прихистку.

Технічно кажучи, це буде інтерактивний номер з багаторівневим задіянням екранних поверхонь та інтеграцією в мультимедійну діджитальну історію реальних артистів та перформерів. Для нас це дуже цікавий напрямок роботи – поєднання діджитального та реального задля донесення історії.

Сподіваємось що і європейський і український глядач зрозуміє всі сенси, які ми заклали в цей номер.

При створенні номера ви орієнтуєтесь на те, як це буде виглядати в телеверсії чи на сцені у реальному часі?

Глобально ми завжди орієнтуємося і на глядача в залі, і на телеглядача, тому що важливо, щоб усім було зрозуміло, що відбувається на сцені, а саме в мультимедійних номерах, при створенні специфіки сетапу та як працює магія цих ефектів, бо є таке поняття – ідеальний глядач. Для телеглядача все буде більш ідеально, тому що ракурси камер будуть використовуватись саме для того, щоб зчитувати ці магічні ефекти телебачення. Для глядача в залі, який дивиться з якогось певного ракурсу, не всі ефекти будуть збігатися. Але ми дуже намагалися створити такий номер, щоб він зчитувався для всіх і всім було зрозуміло.

На чому робите акцент у постановках – декорації, візуальні ефекти, світло?

Зазвичай це об’єднання всіх елементів виразності задля розкриття теми чи Історії, драматургії номера. Авжеж, в деяких моментах світло допомагає зробити якийсь дуже особливий момент, десь це відеоконтент, десь хореографія чи вокальна партія. До речі, фізичних декорацій в номері на Євробаченні в нас немає, але є непростий екранний сетап.



Марія Григоращенко / Фото Роман Пашковський

Головний меседж, який хочете донести до європейської аудиторії цього року?

По-перше, це неймовірна вдячність країнам, які допомагають нам вистояти, які прихистили наших дітей та жінок, які допомогли багатьом сім'ям знайти в собі сили жити далі, завдячуючи чому ми можемо продовжувати боротьбу.

Майбутні цілі та глобальні проєкти, чого очікувати від TRI DIRECTION?

Разом з командою Freckled Sky у нас велика купа планів на цей рік. Ми маємо проєкти в Європі, Америці, Азії. З найцікавішого, мабуть, розробка власного імерсивного мультимедійного шоу з командою Freckled Sky.