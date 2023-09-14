Продюсер та зірковий тренер "Голосу країни" Іван Клименко перебуває у шлюбі з дружиною. Як він розповів Славі Дьоміну, подружжя живе разом вже 11 років.

Дивіться також Могло бути більше: продюсер Клименко розсекретив суму, яку Kalush заробляв після Євробачення

Іван Клименко розповів про дружину

Продюсер розповів, що від своїх батьків він перейняв кілька принципів – любов до музики, а також нерозлучність сім'ї. Клименко не уявляє сценарію, в якому він би покинув дружину та пішов до іншої.

Я не бачив прикладів, коли батько розходиться з матір'ю. І в мене дружина так само. В неї батьки все життя прожили разом. Для мене такої реальності не існує, типу, розлучитися, знайти когось іншого. Я вже 11 років живу з дружиною і я коли йшов на цей крок, знайти супутника по життю, я одразу дав собі таку установку, що це має бути людина до кінця мого життя. Я маю робити все, щоб це було лише так,

– розповів Іван.

Які принципи життя Івана та його дружини

Іван Клименко зізнався, що він з дружиною веде скромний спосіб життя. Пара не має власної квартири, хоч може собі це дозволити. Вони не вживають алкоголь та є веганами.

"Ми орендуємо ту саму квартиру, яку орендували 10 років тому. У нас навіть нема ліжка, ми спимо на матраці. В цьому немає якихось таких важливих життєвих пріоритетів. Бо якщо подумати, все матеріальне, воно може також і зникнути. Якщо нам з дружиною хочеться на щось витратити, то це скоріш поїздка в гори, чи якесь дуже тихе місце, де немає людей, навіть з палаткою", – зауважив тренер "Голосу".

Продюсер поділився цікавим фактом: він з дружиною винаймає ще одну квартиру. Там живуть малозабезпечені люди безплатно.

Є благодійна квартира. Ми орендуємо одну квартиру, яку надаємо людям, яким немає де жити. Ми роками її знімаємо. Ми з дружиною таке собі придумали,

– зізнався Клименко.

Інтерв'ю з Іваном Клименком: дивіться відео онлайн